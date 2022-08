Miller, c’è un rammarico nonostante il podio: ecco l’errore che ha fatto

Jack Miller ha chiuso al terzo posto il Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP, alle spalle di Vinales e Bagnaia. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP ha visto trionfare Pecco Bagnaia, che ha così ottenuto la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Assen, la quarta stagionale considerando anche quelle di Jerez de la Frontera e del Mugello. La Ducati completa la propria festa con il terzo posto di Jack Miller, davanti ad Enea Bastianini e Jorge Martin.

La Desmosedici è ormai una moto che è in grado di esaltarsi in ogni pista, anche in quelle dove storicamente ha sempre sofferto. Con i tre successi di Bastianini ottenuti a Losail, ad Austin ed a Le Mans, le vittorie stagionali della Ducati sono già sette, e di meglio, la casa di Borgo Panigale aveva fatto soltanto nel 2007, anno del titolo mondiale piloti vinto da Casey Stoner.

Bagnaia ha corso da vero campione, dichiarando, a fine gara, che quella di Silverstone è la più bella vittoria della sua carriera, dal momento che era quella più inattesa. L’ultima volta che tre moto italiane avevano occupato tutti i posti del podio era accaduto, pensate, al Gran Premio delle Nazioni del 1968, corso sul tracciato di Monza.

Nella festa tricolore ha ovviamente contribuito l’Aprilia, seconda con Maverick Vinales. Lo spagnolo deve recriminare per una partenza poco felice che l’ha costretto a dover rimontare nel corso della gara, scavalcando Miller a qualche giro dalla fine. L’ex alfiere della Yamaha è poi riuscito ad agguantare anche Bagnaia, che però ha resistito anche grazie a due errori dello spagnolo.

Va detto che quella di Silverstone è stata una delle gare più belle della stagione, combatutta sino alla fine e molto incerta. Come detto, la grande delusione è quella di Fabio Quartararo, che ha chiuso inspiegabilmente all’ottavo posto, superato praticamente da tutti gli altri big.

Il campione del mondo, ora, non può dormire sonni tranquilli. Nonostate i tanti problemi causati dalla caduta di ieri, Aleix Espargaró ha perso solo un punto nel mondiale, ed ora si trova a -22 dal battistrada. Bagnaia, invece, è arrivato a -49, e c’è da dire che il ritardo dal rivale si è praticamente dimezzato nelle ultime due gare, dopo che il ritiro del Sachsenring sembrava aver chiuso ogni velleità mondiale.

Miller, ecco le sue parole dopo il terzo posto

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha riproposto lo strapotere delle moto italiane, con Ducati ed Aprilia che sono nettamente quelle da battere. Pecco Bagnaia festeggia il quarto trionfo stagionale, seguito da Maverick Vinales e Jack Miller. L’australiano era stato più rapido rispetto al compagno di squadra per tutto il fine settimana, ma in seguito, il rider torinese è riuscito a fare la differenza proprio nel momento decisivo.

Al termine della gara, Miller è stato intervistato dagli operatori della MotoGP, che ne hanno colto le prime sensazioni appena sceso dalla sua Ducati: “Sono molto contento del risultato, avrei preferito arrivare secondo ma Maverick mi ha ripreso mentre stavo soffrendo. Forse, la scelta che abbiamo preso con la gomma anteriore non è poi stata così azzeccata guardando com’è andata, perché verso sei giri dalla fine ho cominciato a degradare molto soprattutto sul lato destro“.

L’australiano ha poi spiegato ciò che gli è successo, dimostrandosi comunque contento per essere salito sul podio: “Ho dovuto usare troppo il posteriore per fare la curva, comunque non mi posso lamentare troppo. Siamo stati in battaglia con tutti gli altri, ho portato a casa un podio ed è un ottimo modo per iniziare la seconda parte di stagione“.

In seguito, Jack ha raccontato la sua gara ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“: “Se ho fatto bere Pecco dalla mia scarpa? Nessuno vuole farlo, sono sicuro che nessuno ama questa pratica. Ci ho provato in passato ma è tutto inutile, quindi non ho riprovato. Ha fatto una gara fantastica e sono davvero molto contento per lui“.

Jack è stato poi interpellato sul suo rapporto con Bagnaia, che come abbiamo sempre saputo, è davvero straordinario: “Che rapporto abbiamo? Davvero fantastico, mi mancherà lavorare con lui e con questi ragazzi nel box. Sono felice per queste giornate che viviamo, ma anche triste perché ormai stiamo arrivando alla fine del nostro rapporto”

Tanta gioia anche per Gigi Dall’Igna, che ha detto che tutto ciò che è avvenuto a Silverstone era davvero difficile da immaginare: “L’atmosfera che si respira nel box della Ducati è davvero fantastica, si fa fatica a spiegarlo. Quando arrivi a vincere così la soddisfazione è davvero tanta, perché non ci potevamo aspettare di fare primo e terzo. Bravissimo Pecco ed altrettanto Jack, siamo carichi per le prossime gare“.

Il lavoro fatto dalla Ducati è davvero incredibile, ed i sorrisi all’interno del box della casa di Borgo Panigale sono davvero una bella immagine per il nostro motorsport. Una moto del genere ed un Bagnaia così possono far sognare in grande per la seconda parte di stagione, che si preannuncia molto tirata ed emozionante sino alle ultime battute che saranno quelle più decisive.