Lava una Porsche lurida: ecco cosa esce fuori (VIDEO)

La sua Porsche Cayenne era troppo sporca, ed allora, ecco il car wash che serviva. L’esperto quasi la smonta pezzo per pezzo.

Perché siamo appassionati di video dove si lavano auto? È una cosa normale? Fondamentalmente, sì. A meno che non sia un’ossessione, va tutto bene. Anche perché la soddisfazione di poter riammirare un’auto bellissima, come nel caso della Lamborghini Aventador, è sempre grande. Specie appunto, se queste belle automobili sono coperte da sporco o polvere, fino al punto da non farcele vedere. Stavolta, preparatevi, uscirà fuori una stupenda Porsche Cayenne.

L’unica curiosità di cui non abbiamo spesso risposta, è come mai alcuni proprietari di auto anche molto belle e soprattutto costose, si riducano a dover chiedere aiuto per un bel car wash di quelli importanti e forse nemmeno economici. Ma a noi in fondo, interessa poco, grazie a loro possiamo goderci dei video del genere.

Una Porsche bellissima: nessuno la vedeva

Forse immaginare che un vero appassionato neanche si accorgesse di che auto si trattasse, è un po’ difficile. La forma della meravigliosa Porsche Cayenne è inconfondibile, ma non è la stessa cosa, vederla tirata a lucido o tutta sporca. Parliamo di una vettura storica, il primo SUV mai prodotto dalla casa tedesca di auto di lusso. Il primo, lo abbiamo visto nel 2003, mentre poi sono uscite una versione del 2017, che dovrebbe essere quella che ammiriamo in video, ed una del 2021.

Probabile, che questa meravigliosa auto non venga lavata da parecchio, forse non da cinque anni come la Ford che abbiamo visto in un altro video, ma comunque, ha richiesto un bel lavoro. Probabile anche però, che non sia una conseguenza di mancati lavaggi, quello che vedremo, piuttosto invece, il padrone l’avrà condotta in posti molto polverosi ed ora, non se la caverebbe con una semplice sciacquata.

Invece, l’esperto quasi la smonta. Tira fuori i pezzi, i tappetini, lava un pezzettino alla volta del SUV alto 1700 mm e lungo ben quattro metri e otto. Persino sul volante, notiamo un passaggio dove ci mette un po’ di tempo per farlo venir fuori come dovrebbe. Il montaggio ha portato ad un video che supera il quarto d’ora, ma l’attesa è giustificata dalla visione finale. La bellissima Cayenne nera, tirata a lucido, è davvero spettacolare.