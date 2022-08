Lava la sua Ford dopo 5 anni: il risultato è assurdo (VIDEO)

Un video pazzesco, dove letteralmente vedremo tornare alla vita uno dei più famosi pick up della storia, la Ford F150: guardate i colori.

Di base, ci sono due spettatori che amano i car wash completi. Chi è così appassionato di motori, che proprio non riesce a vedere un’auto ‘soffrire’ sotto la polvere, e quindi attende solo di poterla riammirare nel proprio massimo splendore, e chi invece ama semplicemente veder riaffiorare un oggetto, dallo sporco assoluto. Oggi, assistiamo al lavaggio di una bella Ford F150, e solo per il risultato finale, varrà davvero la pena godersi tutto il procedimento.

In fondo, è sempre bello poter ricordare come sono i cari vecchi modelli di vetture, che ad inizio video, vediamo impolverate come se non potessero più salvarsi. Certo, anche scoprire come saranno le auto del domani, come la nuova Nissan Ariya, è sempre interessante, ma immaginate il proprietario della Ford, quanto sarà contento a scoprire che potrà riutilizzarla.

Adesso ha la sua Ford nuova di zecca

Ford F150 dicevamo. Non una vettura qualsiasi, senza dubbi. Praticamente, il pick up americano come lo abbiamo inciso nelle nostre menti. Il grandissimo macchinone che vediamo nelle serie tv, creato appunto, da una casa statunitense. Di questo modello in particolare poi, la Ford ha creato diversi modelli, la King Ranch, la Platinum, la F-150 Lightning e la Tremor. La prima uscì nel 2001 e non è da non prendere in considerazione che quella che vediamo nel video, non sia un’auto che abbia proprio vent’anni o quasi, visto lo sporco.

E di questi video, ne abbiamo visti parecchi, ricordate quello della Porsche lavata dopo ben 18 anni? Anche quello è un video che palesemente, merita di esser visto. Ma oggi, andiamo a capire quanto lavoro bisogni fare, per far riapparire un macchinone come la Ford F150, che certo, piccola non è.

Per farla riemergere, viene fatto un vero lavoro di cesello, nel video potrete apprezzare tutta la fatica nei dettagli, con i colori che riemergono e finalmente riprendono letteralmente vita. Così come l’auto in sé, ovvio, di cui però bisognava davvero prendersi un po’ di cura in più. Vari passaggi davvero godibili, si inizia subito con una bella insaponata che almeno ci fa rivedere il colore della vettura, per poi andare con l’aspirapolvere in vari spazi, anche interni. Ma non vi sveliamo altro, anche perché mai come in questi casi, sono le immagini, effettivamente, a parlare.