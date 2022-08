F1, Hamilton provoca anche in vacanza: fan a bocca aperta

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, trova sempre il modo di far parlare di sé. L’immagine che vedrete in basso è piuttosto curiosa.

Lewis Hamilton si sta godendo un meritato periodo di riposo, in attesa di scendere in pista per la tappa in Belgio di fine agosto. Il nativo di Stevenage è stato in grado di cogliere cinque podi consecutivi nelle ultime cinque tappe del calendario, finendo per ben due volte al secondo posto. Oramai manca solo la vittoria per considerare la Mercedes W13 una vettura all’altezza del talento del #44.

L’inizio di campionato è stato traumatico, anche perché Lewis credeva di poter ricompetere con Max Verstappen per la conquista della corona iridata. Lo spettro di Abu Dhabi 2021 rimane ancora una ferita aperta e l’anglocaraibico desidera tornare a competere per il primo gradino del podio prima possibile. Naturalmente la vettura della Stella a tre punte è stata un flop e si è capito sin dai primi test prestagionali. La prima auto ad effetto suolo della storia della casa teutonica ha iniziato a palesare problemi con il porpoising e solo dopo delle pressioni con la FIA e un lungo lavoro in fabbrica si è riusciti a trovare la quadra. Nei prossimi Gran Premi ci si attende, infatti, una Mercedes rinata.

Il problema del porpoising, secondo Toto Wolff, sarebbe completamente risolto e ora basterebbe, semplicemente, spingere sull’acceleratore in termini di sviluppi per avvicinarsi definitivamente ai due top team. Se la Mercedes ha fatto due passi indietro nel 2022, la Scuderia Ferrari è stata la prima antagonista della Red Bull Racing. Al momento, però, la Rossa è più vicina al terzo posto delle Frecce d’argento piuttosto che alla leadership degli austriaci. Lewis Hamilton e George Russell proveranno a beffare Leclerc e Sainz nel finale di stagione, già a partire dall’appuntamento in Belgio. Hamilton, a quando il suo ritiro dalla F1? Il campione ha svelato le carte.

Lewis Hamilton, the goat?

L’inglese se la sta spassando in vacanza, tra balli ed esperienze in Africa magnifiche. Prima di tutto Lewis ha trascorso del tempo con un gorilla. “Come si fa a descrivere un’esperienza che lascia senza parole – ha annunciato con entusiasmo il #44 sui social – la mia seconda tappa è stata il Ruanda. Siamo stati accolti con sorrisi e musica dal fantastico popolo ruandese. Questo viaggio mi ha mostrato quanto sia vario e ricco a livello di cultura questo Paese. Abbiamo camminato attraverso bellissimi campi verdi dove i bambini cantavano per noi e su un vulcano dove abbiamo trovato i gorilla. Che spettacolo vederli nel loro habitat naturale, rilassati e protetti dalla comunità che li circonda. È qui che dovrebbero stare, nelle loro case, liberi di vivere la loro vita in pace. È stata un’esperienza profonda e davvero commovente. Sono innamorata di questo Paese. Grazie per averci ospitato, non vedo l’ora di tornare”.

Oltre al gorilla, Lewis ha postato una foto anche con una capra con la seguente didascalia “Il mio miglior nuovo amico”. La capra, in inglese goat, simboleggia anche qualcosa di molto diverso. Infatti nel mondo dello sport rappresenta anche la didascalia “greatest of all time”, ovvero “il più grande di tutti i tempi”. Ovviamente è una fine provocazione a chiunque lo abbia criticato nell’ultimo anno. In molti hanno considerato le vittorie di Lewis Hamilton frutto, principalmente, di un’auto superiore alla concorrenza. La verità è che un top driver, generalmente, arriva sempre in un top team e questo vale in qualsiasi disciplina sportiva. Dopo l’esperienza positiva in McLaren, Lewis si è legato al team Mercedes con cui ha vinto tantissimo.

Lewis Hamilton è stato, sicuramente, fortunato di essere capitato nel posto giusto al momento giusto. La Mercedes ha dominato l’era ibrida della Formula 1, ma è stato straordinario per costanza e capacità alla guida. E’ stato sconfitto da Nico Rosberg nel 2016 e da Max Verstappen nel 2021, ma sempre all’ultimo respiro e lottando fino alla fine. Di sicuro è entrato, di diritto e giustamente, nella storia della categoria regina del Motorsport. F1, Hamilton ha eletto il suo rivale storico più forte: Verstappen gelato. Nessun altro pilota è mai andato così vicino all’ottava corona e nessuno era mai arrivato alla tripla cifra, in quanto a vittorie e pole position. Secondo voi chi è il pilota più forte di tutti i tempi?