Hamilton, a quando il suo ritiro dalla F1? Il campione svela le carte

Lewis Hamilton ha vinto sette titoli mondiali ed è nella fase finale della sua carriera. Il britannico svela i suoi piani futuri sul ritiro.

Quella che Lewis Hamilton sta vivendo è sicuramente una delle stagioni peggiori della sua strabiliante carriera. Dopo la beffa di Abu Dhabi dello scorso anno, nella quale ha dovuto consegnare il titolo mondiale all’ultimo giro dell’ultima gara al rivale Max Verstappen, il sette volte campione del mondo si augurava di avere una Mercedes che gli permettesse di tornare subito a giocarsi il titolo, ma qualcosa dev’essere andato storto.

Nelle prime tredici gare della stagione, il britannico non ha mai vinto un Gran Premio, un qualcosa che non gli era mai capitato dal 2007 in avanti. La stessa cosa è valida anche per il team di Brackley, che dal 2011 (anno concluso senza successi) non viveva una prima parte di campionato così avara di soddisfazioni, anche se il computo dei podi è notevole.

Hamilton era stato protagonista di un avvio di campionato molto complicato, con solo un podio conquistato in Bahrain prima di una lunga serie di delusioni. Sir Lewis ha infatti concluso alle spalle di George Russell dall’Arabia Saudita a Baku, perdendo tantissimi punti in classifica dal nuovo compagno di squadra.

Lo switch è arrivato a Montreal, gara dalla quale non è più sceso dai primi tre gradini del podio. Tra Francia ed Ungheria sono arrivati due ottimi secondi posti, che testimoniano il suo pieno recupero. Quando la Mercedes ha iniziato a funzionare in maniera migliore, il pluri-campione è tornato a performare ad alti livelli, senza alcuna intenzione di fermarsi.

Il prossimo appuntamento previsto in Belgio sarà un’ottima occasione per puntare alla prima vittoria stagionale, nella consapevolezza che battere la Red Bull di Max Verstappen non sarà un’impresa semplice, vista la grande efficienza aerodinamica della RB18 che potrebbe esaltarsi sui lunghi rettilinei del tracciato belga.

Hamilton, ecco quando potrebbe ritirarsi

Lewis Hamilton ha compiuto 37 anni lo scorso 7 gennaio, e durante l’inverno si è speculato molto su un suo eventuale ritiro. La beffa di Abu Dhabi lo aveva portato a sparire dal mondo dei social, evitando di pubblicare post o storie per oltre due mesi. Toto Wolff fu colui che fece partire l’ipotesi di un suo ritiro, che poi venne smentito dallo stesso sette volte campione del mondo a poche settimane dall’inizio della nuova stagione.

Tuttavia, vista la sua età non più troppo giovanile, c’è chi inizia davvero a pensare ad una F1 senza il Re Nero, che ha letteralmente segnato un’epoca con i suoi trionfi. Hamilton stesso ha parlato del suo futuro a “Evening Standard“, annunciando quello che accadrà nelle prossime stagioni.

Ecco le sue parole: “Quando mi ritiro? Finché sento che c’è del carburante nel mio serbatoio sento che mi è possibile lottare ed andare avanti. Comunque, non voglio che proseguendo possa arrivare a consumare tutte le mie energie, diciamo che mi fermerò quando entrerò in riserva. Voglio preservare qualche forza per concentrarmi su altre attività una volta che abbandonerò questo sport. Spero però che quel momento sia ancora molto lontano, io voglio continuare a correre e divertirmi, è tutta la mia vita“.

Dunque, Sir Lewis non ha alcuna intenzione di mollare, le corse sono tutto ciò che conta per lui e sappiamo quanta passione ci metta quando va in pista. Dopo un inizio di stagione molto difficile, anche le prestazioni sono tornate ad assisterlo, e la sua speranza è che la Mercedes presenti una bella auto il prossimo anno.

Se la freccia d’argento dovesse riportarlo agli standard del passato più recente, non c’è motivo di pensare che lui non possa tornare a giocarsi l’ottavo titolo mondiale, quello perso a poche curve dal traguardo lo scorso anno. Vedere un Lewis in forma sarebbe un bene per questo sport, che ha bisogno di personalità come la sua in questo periodo.