Ferrari, all’asta un modello storico: raggiungerà una cifra record (FOTO)

Una Ferrari F40 è in vendita, e la sua caratteristica principale è quella della potenza massima, che raggiunge i 1000 cavalli. Scopriamola.

Per gli appassionati di motori e non solo, la Ferrari è una vera e propria religione. Il Cavallino, che quest’anno festeggia i 75 anni di storia, ha regalato e continua a sfornare dei gioielli di tecnologia, che sono stati e che saranno in futuro dei fiori all’occhiello dell’ingegneria automobilistica.

La casa fondata nel 1947 dal grande Enzo, che in quell’anno sfoderò la 125 S, la prima vettura prodotta interamente a Maranello dopo i 18 anni di collaborazione con l’Alfa Romeo, della quale il Vecchio gestiva la squadra corse, ha regalato emozioni in ogni ambito, dall’automotive al motorsport, nel quale ha scritto delle pagine di storia impossibili da cancellare.

La Ferrari, in ambito F1, è l’unica casa ad aver partecipato ad ogni singolo campionato della massima serie automobilistica, iscrivendosi sempre dal 1950 ad oggi. Questo fa della Scuderia modenese un mito indissolubile, che anche per quanto riguarda le auto stradali non delude praticamente mai.

C’è da dire che i puristi del Cavallino non hanno accolto di buonissimo grado la notizia dell’arrivo di un Suv, ovvero il Purosangue, che verrà svelato nei prossimi mesi. L’appassionato classico della Rossa è innamorato della sportiva a due posti, e difficilmente potrà mai contemplare l’arrivo di una vettura così diversa dalla tradizione.

In questo periodo si parla molto anche di futuro e di nuove tecnologie, ed è ovvio che l’elettrico sia la più grande paura di tutti gli appassionati del marchio italiano. Già da qualche anno è iniziata la produzione di vetture ibride, come la FXX K o la LaFerrari, le prime di sempre prodotte nei pressi di Modena.

Qualche anno fa, ai tempi della sua presidenza conclusa nel 2014, il chairman Luca Cordero di Montezemolo aveva detto che non ci sarebbe mai stata una Rossa elettrica, ed è questa la speranza di chi ama questo marchio. Pensare a dei gioielli del passato come la F40 o la Enzo ed al loro sound, è un qualcosa che non può essere appaiato al sibilo del motore full electric. I gioielli del passato non meritano tale scelta.

Ferrari, in vendita una F40 da 1000 cavalli

La Ferrari ha prodotto decine di modelli iconici, che resteranno per sempre nella memoria degli appassionati. Tra di essi c’è sicuramente la F40, messa in produzione a partire dal 1987. Il nome selezionato non è stato scelto a caso, visto che l’obiettivo era quello di celebrare i quarant’anni dalla nascita della casa di Maranello. A giudicare dalla bellezza del modello in questione, c’è da dire che i ragazzi del Cavallino siano riusciti nel loro intento.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato proprio di questo modello e del fatto che un modellino “per bambini” fosse stato messo in vendita, ed oggi torneremo ad affrontare l’argomento F40, anche se a prezzi ben diversi. Sarà infatti possibile acquistare, per i clienti più facoltosi, una vettura di questo tipo, messa in vendita privata da RM Sotheby’s.

Questa Ferrari è chiamata F40 “Competizione”, ovvero una di quelle auto nate per utilizzi stradali e che poi sono state rielaborate per scendere in pista, come venne fatto con la F40 LM che regalò spettacolo sui tracciati di tutto il mondo. Peter van Erp fu colui che si occupò di trasformarla in una vettura che potesse partecipare a delle corse automobilistiche, e c’è da dire che il risultato è stato eccezionale.

La meccanica di questa vettura, che era arrivata a toccare i 700 cavalli, venne in seguito ulteriormente perfezionata e tagliandata nel 1995, cosa che portò la potenza a raggiungere i 1000 cavalli. Considerando quelle che erano le tecnologie e gli standard di sicurezza dell’epoca, sapere che una vettura del genere potesse toccare questa potenza massima mette davvero i brividi. Supererà tranquillamente il milione. Nelle immagini in basso potrete gustarvi la sua grande bellezza.