Ferrari, arriva l’esclusivo modellino di una Daytona SP3: il prezzo è folle

La Ferrari costruisce auto da sogno che spesso ottengono delle fedeli riproduzioni per appassionati di modellismo. Ecco l’ultima creatura.

In casa Ferrari si costruiscono auto da sogno dal 1947, anno in cui il grande Enzo ed il suo squadrone di ingegneri e meccanici deliberarono la 125 S, la prima vettura uscita dalla casa di Maranello dopo quasi un ventennio di gestione del Reparto Corse dell’Alfa Romeo. Da quel momento in poi è nato un vero e proprio impero, che ha fatto la storia, oltre che delle supercar, anche del motorsport.

Le vittoria in F1 arrivarono sin da subito, così come quelle in altre tipologie di gare come alla 24 ore di Le Mans, dove il Cavallino vanta ben nove affermazioni. Da questo punto di vista, il grande ritorno avverrà il prossimo anno, con la Hypercar che è stata presentata oltre un mese fa a Fiorano dove ha effettuato i primi test e che in questi giorni è in pista ad Imola, per la gioia degli appassionati.

Come detto, la Ferrari produce delle auto da sogno, che tutti vorrebbero custodire nei propri garage privati. Di queste vetture è possibile ammirarne di tantissimi tipi diversi, che vadano da quelle più tradizionali (sempre nei limiti della loro bellezza) e di quelle più esclusive, come le recenti LaFerrari ed FXX K.

Una delle vetture più straordinarie è la Daytona SP3 di cui vi andremo a parlare quest’oggi, terzo modello di questa strepitosa serie dopo la Monza SP ed SP2. Esse richiamano sia nel nome che nelle loro forme le iconiche Rosse della tradizione passata, e c’è da dire che la loro bellezza ha attratto anche dei personaggi famosissimi come Cristiano Ronaldo.

Il telaio della Daytona SP3 è stato realizzato in fibra di carbonio, con una potenza massima di 840 cavalli, un peso a vuoto di circa 1400 kg ed una velocità massima da brividi, in grado di raggiungere i 340 km/h. Essendo una vettura così esclusiva e particolare, era impossibile che qualche produttore di modellini non ne prendesse spunto per farne una fedele replica. Oggi vi andremo a parlare proprio di questo aspetto.

Ferrari, ecco il modellino della SP3 Daytona by Amalgam

La Ferrari ha da sempre un rapporto speciale con Amalgam Collection, produttrice di modellini che sforna auto da sogno in miniatura, con dei prezzi sicuramente non adatti a tutte le tasche, ma che sicuramente chiunque vorrebbe custodire presso la propria abitazione, anche per via delle grandi dimensioni dei modelli.

Le vetture di F1 prodotte da questa casa vengono realizzate anche in scala 1/8, ed è incredibile quanto siano fedeli nei loro dettagli. Oggi vi parleremo della Ferrari Daytona SP3, realizzata proprio da Amalgam. Il suo prezzo è di 15.693 euro, una cifra a dir poco folle. Tanto per fare un raffronto, tale modellino costa più di una Fiat Panda, ma è giusto specificare che parliamo, nel suo caso, della vera a tuo, con tanto di motore.

Impressionante il fatto che per coloro che la sceglieranno sarà possibile deciderne il colore, gli interni e l’abitacolo ed anche i vari allestimenti. C’è da dire che custodirne una nel salotto di casa sarà un vero e proprio onore, ma è chiaro che la spesa è molto importante e che i prezzi di modellini die-cast sono cresciuti molto negli ulitmi anni.

Parlando, ad esempio, di quelle della F1, un tempo bastavano delle cifre molto basse per poter ottenere un modellino fatto in modo molto preciso e senza rischiare di incappare nella rottura di qualche piccola parte, mentre ora tutto è cambiato. Con meno di 100 euro è difficile assicurarsi un modellino in scala 1/43, ed è per questo, forse, che questo mercato non sta attraversando un periodo facile, come il più delle attività nel momento attuale.