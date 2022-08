Leclerc, eccolo sul nuovo yatch: vale una cifra incredibile (FOTO)

Charles Leclerc si sta godendo le vacanze ed ai più esperti non è sfuggito il fatto che le stia passando su un nuovo yacht. Ecco quanto costa.

La prima parte di stagione è andata in archivio per piloti e squadre della F1, e tutti stanno affrontando un meritato periodo di vacanze. Tra di loro c’è ovviamente anche Charles Leclerc, che sicuramente non sta vivendo un periodo facile dal punto di vista sportivo, visto che un mondiale che aveva autorevolmente condotto nelle prime gare si è trasformato in un vero e proprio incubo.

Il monegasco era partito fortissimo, imponendosi sia in Bahrain che in Australia, e chiudendo secondo anche in Arabia Saudita. Con i ritiri della Red Bull di Max Verstappen, l’alfiere della Ferrari aveva costruito un margine di ben 46 punti in classifica sul campione del mondo dopo i primi tre appuntamenti, un gap di tutto rispetto.

I tifosi del Cavallino, a quel punto, hanno iniziato a sognare, forse anche ad illudersi, riempendo le tribune di Imola per la quarta prova stagionale. Sul tracciato di casa, la Ferrari e Leclerc hanno rimediato la prima legnata, con le RB18 che hanno piazzato la doppietta, mentre Charles ha chiuso settimo dopo un grave errore alla Variante Alta, causato da un eccessiva aggressività sul cordolo nell’inseguimento a Sergio Perez.

Due settimane dopo, a Miami, Verstappen si è dimostrato nuovamente superiore, sverniciando in pista il monegasco e volando a vincere, con una Red Bull che in quel momento era diventata la miglior macchina del lotto. La Ferrari, dal punto di vista delle performance, ha risposto alla grande in Spagna, con un pacchetto di aggiornamenti che ha permesso a Charles di segnare la pole position e di dominare la scena nella prima parte di gara.

Tuttavia, la gioia è stata effimera, visto che la rottura della power unit ha regalato un’altra doppietta al team di Milton Keynes, con Verstappen diventato leader del mondiale per la prima volta in stagione. Una settimana più tardi, a Monte-Carlo, le Ferrari hanno dettato legge in qualifica, ma a causa della pioggia, il muretto di Inaki Rueda è andato in bambola in gara, regalando il successo a Sergio Perez.

A Baku, dopo l’ennesima pole position di Charles, un altro motore è andato in fumo mentre era al primo posto, ed in quel momento si sono spente quasi tutte le speranze di titolo. Il principino, nonostante un’altra tattica folle vista a Silverstone, si era rialzato vincendo in Austria, ma tutto è crollato definitivamente nelle ultime due gare che hanno preceduto la pausa estiva, vale a dire la Francia e l’Ungheria.

Al Paul Ricard, il monegasco ha commesso un grave errore andando a sbattere in tutta solitudine, su una pista dove prendere i muretti è un’impresa davvero complicata. I sogni si sono infranti a Budapest, dove a sottrarre la vittoria al pilota della Ferrari ci ha pensato nuovamente la strategia, regalando successo di tappa ed ipoteca sul titolo a Verstappen.

Leclerc, ecco il suo nuovo yacht da quattro milioni

Nonostante una prima parte di stagione costellata di troppi alti e bassi, Charles Leclerc ha comunque deciso di prendersi una bella vacanza e di postare sui social i luoghi in cui si trova. Il pilota della Ferrari sta trascorrendo il suo periodo di stacco dalle piste presso Bonifacio, nella splendida Corsica, di cui è sempre stato un grande amante.

Dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, si intravede il suo nuovo yacht, prodotto dalla Riva, che sponsorizza il pilota come si può vedere dagli adesivi presenti sul casco del monegasco. Anche in precedenza, Leclerc utilizzava un’imbarcazione prodotta dalla casa bergamasca, ma si trattava di un Dolceriva che aveva comprato nel 2020, lungo 15 metri e dotato di due cabine e con la capacità di raggiungere i 35 nodi, circa 65 km/h.

Dopo due anni, l’alfiere della Ferrari ha deciso di puntare su un nuovo yacht ed ha acquistato quello denominato Ribelle, sempre prodotto dalla Riva. Al contrario della precedente, che poteva ospitare un massimo di quattro ospiti, la nuova imbarcazione ne può accettare sino a dodici, con due motori Man da 1550 cavalli che lo spingono ed una velocità massima di 37 nodi, l’equivalente di 68,5 km/h.

Stando a quello che dicono le indiscrezioni, il prezzo del nuovo gioiello di Charles è di ben quattro milioni di euro, non certo una cifra adatta a tutti, anche se il suo stipendio annuo versato dalla Ferrari è di circa dodici milioni. Va detto che il prezzo fatto al monegasco è sicuramente ribassato rispetto alla cifra normale, vista la partnership che lo lega da anni alla Riva.

Charles deve approfittare di questo periodo per ricaricare le batterie e superare le delusioni atroci delle ultime gare, con la speranza che qualcosa cambi in fretta e che possa materializzarsi il miracolo. Andare a riprendere Max Verstappen, allo stato attuale delle cose, sembra un’impresa impossibile, quasi peggiore della scalata dell’Everest. Tuttavia, le gare che mancano al termine del campionato sono ancora tante e le variabili non mancheranno, e siamo sicuri che il monegasco getterà il cuore oltre l’ostacolo per farcela.