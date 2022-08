MotoGP, Bastianini mette pressione alla Ducati: messaggio eloquente

Bastianini dopo la gara a Silverstone è ancora più motivato a prendersi il posto nel team ufficiale Ducati: manda un messaggio ai vertici.

Straordinaria la prestazione di Enea Bastianini domenica scorsa in Inghilterra. Dopo una partenza non facile dall’ottava casella della griglia, è stato autore di una grande rimonta che lo ha portato a concludere al quarto posto. Un risultato che ci voleva.

Nei precedenti quattro gran premi il pilota del team Gresini Racing non aveva brillato. Ritiro per caduta al Mugello, idem a Montmelò, decimo al Sachsenring e undicesimo ad Assen. Questi i piazzamenti in seguito alla vittoria che aveva ottenuto a Le Mans. A Silverstone ha ripreso in maniera molto positiva il campionato MotoGP 2022 dopo la sosta estiva.

Serviva una reazione a quella serie di risultati negativi e l’ha avuta. Adesso deve avere continuità e ripetersi anche in Austria, dove la MotoGP farà tappa nel weekend 19-21 agosto. Il Red Bull Ring è una pista favorevole alla Ducati e pertanto sulla carta c’è il potenziale per fare molto bene a Spielberg.

MotoGP, Bastianini “chiama” Ducati per il posto nel team ufficiale

Per Bastianini il quarto posto finale in Gran Bretagna è stato molto significativo, anche perché all’ultimo giro ha superato Jorge Martin. Com’è noto, si tratta del collega con il quale si sta contendendo il posto avanzato nel team ufficiale Ducati. La classifica lo vede favorito, però la casa di Borgo Panigale non ha ancora preso una decisione ed è probabile che la prenda proprio dopo il GP in Austria.

Intanto Bastianini manda un messaggio chiaro ai vertici di Borgo Panigale, non solo in pista, ma anche ai microfoni dei media: “Con Martin ho aspettato il momento giusto – ha detto a La Gazzetta dello Sport – ed è anche un aiuto per chi deve prendere decisioni… E se in Austria sarà ancora così, non ci sarebbe un motivo valido per fare un’altra scelta”.

Se a Spielberg batterà ancora il pilota madrileno, il Bestia ritiene che sarebbe corretto assegnare a lui la sella nella squadra factory. Vedremo come andrà la gara al Red Bull Ring e poi quale sarà la scelta di Ducati. Il riminese è favorito per affiancare Francesco Bagnaia, però tutto può succedere ancora. Intanto lui sa che in Austria non deve sbagliare.

Se a Borgo Panigale dovessero decidere di promuovere Martin nel team ufficiale, comunque Bastianini nei prossimi due anni avrebbe una Desmosedici GP factory nel team Pramac. Avrebbe un trattamento tecnico importante lo stesso, però spera di essere il compagno di Bagnaia nel 2023 e nel 2024.