Lamborghini, spaventoso crash per l’Urus: ecco com’è ridotta (VIDEO)

Un incidente davvero clamoroso ha visto protagonista la Lamborghini Urus, volata sopra il tetto di una casa. Ecco le prime immagini.

La Lamborghini è una delle più grandi eccellenze italiane, che fa parte della cosiddetta “Valle dei motori”, ovviamente quella zona dell’Emilia-Romagna in cui, oltre alla casa fondata dal grande Ferruccio, al quale è stato dedicato anche un film che uscirà prossimamente, possiamo trovare Ferrari, Maserati, Pagani, Ducati e tanto altro.

Il marchio situato a Sant’Agata Bolognese offre una gamma da sballo, ma è entrata nell’immaginario collettivo già tantissimo tempo fa. Chi non ha mai sognato di poter possedere nel proprio garage anche un modello storico del passato, come una Countach o una Miura, ma anche una più recente Gallardo? Occorrerebbe non essere intellettualmente onesti per affermare che non si è mai voluto avere uno di questi gioielli.

La Lamborghini, ora, si sta lentamente adeguando ad un futuro sempre più green, che vedrà l’eliminazione dalla produzione di vetture a motore endotermico a partire dal 2035. Per le case che producono supercar ci sarà un’eccezione, ed andranno in proroga ma soltanto per cinque anni. Per cui, stando alle leggi attuali, dal 2040 vedremo solo macchine del genere ma a propulsione elettrica.

Man mano, gli spettacolari V12 della Lambo diverranno solo un lontano ricordo, nella consapevolezza che il passato non tornerà mai più. Al momento, i vertici della casa hanno però affermato che questi motori, ma anche i V10, continueranno a far parte della gamma, almeno per i prossimi anni, ma prima o poi qualcosa dovrà cambiare.

La scelta dei V6 ibridi è stata abbandonata almeno per ora, ma dal 2023 arriverà un modello dell’Aventador che andrà ad usufruire di un powertrain che sarà plug-in. Tuttavia, stando alle affermazioni di Stephan Winkelmann, l’elettrico completo non arriverà prima del 2028, per cui c’è ancora più di un lustro per godere della sinfonia di queste belve, che prima o poi, almeno di clamorosi cambiamenti, usciranno dalla produzione.

Lamborghini, terribile incidente per il Suv Urus

Chi possiede una supercar detiene, ovviamente, un discreto potenziale economico, visto che trovarne una sul mercato a meno di 200-250 mila euro è pressoché impossibile, soprattutto quando parliamo di Lamborghini o Ferrari. Purtroppo, questi modelli vengono spesso venduti a persone che non conoscono a fondo le prestazioni e ciò di cui queste vetture possono essere capaci, ed è per questo che le cose vanno a finire male.

Tempo fa vi avevamo parlato di un grave incidente sfiorato per un nulla in quel di Miami, in particolare di una Huracan Performante Spyder, che è anche un modello prodotto su edizione limitata, le cui ordinazioni sono arrivate a raffica sin da quanto venne annunciata dai vertici della casa di Sant’Agata Bolognese.

Negli ultimi tempi, un altro modello è stato coinvolto in un episodio spiacevole, ma questa volta le proporzioni del disastro sono state enormi. Il mezzo coinvolto è il Suv Urus, ed il tutto è avvenuto nuovamente negli Stati Uniti, nel cui mercato la Lamborghini è una delle vetture più desiderate dai facoltosi clienti.

In particolare, il tutto è accaduto nel quartiere di Fort Lauderdale, in Florida, sulla costa est degli USA. Colui che era alla guida, un giovane di appena 24 anni, ha completamente ignorato uno stop a bordo del colossale Suv prodotto dalla casa italiana, passando ad altissima velocità in un incrocio molto trafficato.

La fortuna non ha aiutato il conducente, che non ha trovato strada libera davanti a sé, causando un terrificnate incidente. La vettura in questione era stata presa in affitto, ma questo non cambia poi troppo le carte in tavola. Nel momento in cui la Lambo stava passando all’interno dell’incrocio, una Nissan Pathfinder ha toccato l’Urus sulla fiancata, ovviamente avendo il diritto di precedenza.

La Lambo è stata scaraventata, a causa di un impatto colossale, contro il tetto di una casa, risultando quasi distrutta del tutto nell’impatto. La Pathfinder è infatti un modello dalle enormi proporzioni prodotto dalla casa giapponese, che ha colpito la Lambo quasi con la forza di un treno in corsa.

Per fortuna, nell’abitazione, in quel momento, non era presente nessuno, altrimenti le proporzioni dell’incidente avrebbero assunto numeri catastrofici. Colui che guidava la Urus, che è stato prontamente soccorso da chi si trovava in zona, si è dato alla fuga, e secondo le indiscrezioni ha raggiunto in solitudine l’ospedale, ovviamente in stato di forte agitazione per quello che era accaduto.

Si tratta di un incidente davvero clamoroso, ma è chiaro che se il colpevole si fosse trovato al volante di una vettura meno robusta della Urus, le conseguenze sarebbero potute essere ben più serie, considerando la robustezza della Nissan coinvolta e la velocità con cui è passato nell’incrocio.

L’impatto è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza situata nell’abitazione vicina a quella colpita dal veicolo coinvolto, e c’è da dire che colui che aveva preso in affitto la Urus non la passerà di certo liscia. Per riparare i danni ci sarà bisogno di un importante esborso di denaro, ma anche con la Polizia locale, in seguito, ci sarà da fare i conti. Il sequestro della patente ed una salata multa saranno inevitabili.