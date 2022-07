Lamborghini, ecco la Huracan Sterrato “spiata” in strada (VIDEO)

La Lamborghini ha iniziato i test su strada della Huracan Sterrato, e le telecamere hanno ripreso i primi chilometri della nuova vettura.

Siate onesti, perché è ovvio che tutti gli appassionati di motori avranno sognato di guidare una Lamborghini, per almeno una volta nella loro vita. La casa di Sant’Agata Bolognese progetta modelli spettacolari da decenni, mezzi che sono entrati direttamente nella storia e nell’immaginario collettivo. Ricorderete tutti le meravigliose Miura, Countach, sino alle più recenti Gallardo, Murcielago ed Huracan.

Tuttavia, anche marchi del genere saranno costretti a piegarsi alle nuove regole di mercato: la casa emiliana è infatti pronta per un cambiamento radicale nel proprio futuro. Il 2022 sarà l’ultimo anno nel quale la casa italiana immetterà sul mercato veicoli a motorizzazione esclusivamente endotermica. In seguito, si passerà al plug-in ibrido, imboccando la direzione più ecologica su cui sta puntando tutto il mondo dell’automotive.

Una buona notizia deriva però dai propulsori che verranno sfruttati: l’obiettivo è quello di avvicinarsi via via all’elettrificazine nei prossimi anni per la gamma della Lamborghini, ma non si punterà sui motori V6 ibridi come, invece, hanno fatto altre case automobilistiche, facendo capire che ci sarà ancora spazio per i propulsori V10 e V12.

Per quanto riguarda quelli che saranno i modelli del futuro, si inizierà con un’Aventador dotata di un powertrain Plug-in che verrà immessa nel mercato già dal 2023. L’anno successivo sarà il momento della variante PHEV del SUV Urus. Nel 2025, invece, sarà lanciata la Huracan ibrida.

Va detto che per i puristi di questi marchi automobilistici non sarà facile accettare un futuro totalmente elettrico, ma ci sono delle speranze di sopravvivenza. In Europa, dal 2035 in avanti, sarà vietata la produzione di modelli con propulsori endotermici, ma per le supercar come Ferrari e Lamborghini, ma anche tante altre, verrà fatta un’eccezione, e la conversione verso il full electric verrà spostata al 2040.

Ma come prenderebbero gli appassionati un totale passaggio all’elettrico per veicoli del genere, che sull’odore di benzina e sul fragoroso rumore dei loro motori hanno fatto la storia? La risposta è scontata, ma il mondo sembra aver fatto una scelta, sentenziando che la colpa dell’inquinamento risiede nelle vetture a benzina o gasolio, come se le batterie delle vetture elettriche facessero bene all’ambiente.

Lamborghini, ecco le immagini della Huracan Sterrato

La Lamborghini sta lavorando alla nuova Huracan Sterrato, una delle grandi novità che la casa di Sant’Agata Bolognese sta per riservare ai suoi fan ed ai facoltosi clienti che possono permettersela. Il canale YouTube “Varryx” ha pubblicato un video dove è ritratta quella che sarà la nuova Huracan Sterrato, rigorosamente camuffata per i primi test su strada, come sempre avviene per le vetture che muovono i loro primi passi.

Si capisce che si tratta della versione Sterrato della Huracan dal fatto che l’altezza da terra sia nettamente superiore a quella del modello standard, e la data di uscita non è ancora stata resa nota. Alcuni parlano di agosto 2022, ma secondo altre fonti potrebbe anche avvenire a fine anno, ma la certezza è che gli appassionati muoiono dalla voglia di vederla.

La realizzazione sarà piuttosto limitata, con i modelli che saranno, all’incirca, tra i 500 ed i 1000. Questo significa che i facoltosi clienti che hanno intenzione di acquistarne una dovranno, a breve, procedere all’ordine, ma per una Lamborghini nuova di zecca questo e altro, soprattutto se si hanno le possibilità economiche per portarsi a casa un gioiello del genere.

Dal video postato in basso si vede l’uscita della Huracan Sterrato dalla fabbrica di Sant’Agata Bolognese, camuffata per l’occasione. Sul tetto si scorge quella che potrebbe essere una presa d’aria, mentre i cerchioni indossati non dovrebbero essere quelli in versione definitiva. Al lancio mancano ormai pochi mesi, ed ancora non si conosce il tipo di motorizzazione, ma presto tutti i dettagli verranno svelati.