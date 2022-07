Lutto in MotoGP: arriva il tragico annuncio dal team italiano

In un momento di grande euforia per il team Aprilia, è arrivata una notizia drammatica che ha devastato il morale dell’intero Paddock della MotoGP.

La MotoGP, al momento, è ferma e i piloti si stanno godendo una piacevole pausa estiva. I centauri della top class torneranno a correre il prossimo 7 agosto in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, sul tracciato di Silverstone. L’ultimo appuntamento stagionale ha sorriso al rider dell’Aprilia, Aleix Espargaró, autore di una magnifica rimonta, dopo il duro contatto con Fabio Quartararo. Quest’ultimo ha commesso il primo grave errore della sua stagione, finendo per tornare acciaccato ai box e subendo anche una penalità in vista della prossima tappa.

In Aprilia l’atmosfera è stata positiva sin da inizio stagione. I test prestagionali avevano messo in luce i progressi tecnici apportati alla nuova RS-GP e la coppia spagnola era estasiata dalle performance della moto 2022. Aleix Espargaró, a differenza di Maverick Vinales, ha trovato sin da subito un ottimo ruolino di marcia. La pole e la vittoria in Argentina hanno sfatato un tabù storico per la casa di Noale in MotoGP. Un traguardo importantissimo per la squadra italiana, che negli anni scorsi, latitava nelle ultime posizioni della classifica. Ora il team è al terzo posto della graduatoria costruttori, alle spalle di Ducati e Yamaha. In chiave titolo Aleix è a soli 21 punti dal campione del mondo e leader attuale della classifica piloti, Fabio Quartararo.

I due rivali alla corona sono molto amici, oltre ad essere vicini di casa. Aleix sta dando il massimo per trovare la costanza giusta, al fine di contendere il mondiale al giovane francese sino all’ultima tappa valenciana. Il catalano dell’Aprilia, dopo il clamoroso errore in Spagna, si è riscattato con una rimonta da applausi in Olanda. Fabio è franato sulla sua moto, ma il più anziano dei fratelli Espargaró ha tenuto duro ed è riuscito a rimontare in quarta posizione, ricucendo di molto il gap con il nativo di Nizza. Fabio Quartararo comanda la classifica con 172 punti. Aleix è secondo a quota 151 punti. Il pilota dell’Aprilia ha un ampio margine sui ducatisti: Johann Zarco (114), Pecco Bagnaia (106) ed Enea Bastianini (105). Massimo Rivola ha rivelato il segreto del successo della casa di Noale.

In vista del tredicesimo appuntamento della stagione, Aleix sta ricaricando le batterie. In assenza dell’otto volte campione del mondo della Honda, Marc Marquez, lo spagnolo dell’Aprilia è diventato il primo contendente del fenomeno della Yamaha. Il ritiro di Fabio Quartararo in Olanda ha riacceso una speranza importante per il mondiale. Nelle ultime tappe è emersa tutta l’esperienza e la costanza del centauro iberico. Aleix può fare affidamento su una moto agile e ben bilanciata. Ancora più di Vinales, Espargaró riesce ad esaltarsi nei cambi di direzione, sfruttando a pieno la maneggevolezza della RS-GP. Quest’ultima è sembrata, sin qui, competitiva su tutti i tracciati del mondiale. Aprilia, pronta una sorpresa per il GP di Misano: ecco di cosa si tratta.

MotoGP, la drammatica scomparsa in Aprilia

In un clima idilliaco è arrivata una brutta notizia in casa Aprilia. Per ora si era parlato di struggimento per Espargaró per l’errore, alla penultima tornata del Gran Premio della Catalogna, che avrebbe potuto allungare la striscia a cinque piazzamenti sul podio di fila. In questi giorni, invece, è arrivata una vera tragedia con la scomparsa prematura di Marco Stevanato. L’ingegnere nella squadra corse di Aprilia ha perso la battaglia più dura, contro un tumore che lo ha colpito nel 2020. Il tecnico, nativo di Maerne di Martellago, successivamente trasferitosi a Spinea, lascia la moglie Beatrice e tre figli di 13, 8 e 2 anni.

Un duro colpo che davvero ci lascia senza fiato. Il fratello Stefano, in esclusiva al Corriere, ha raccontato come è cominciata la brillante carriera di Marco in MotoGP. “Marco ha iniziato a lavorare per Aprilia dopo i brillanti studi all’università di Padova. Proprio grazie alla sua tesi di laurea era stato assunto nel reparto corse, arrivando a seguire anche molti appuntamenti del Motomondiale”. Purtroppo un tumore molto aggressivo ha stroncato la sua vita, rompendo il sogno di poter assistere alla lotta mondiale di Aleix Espargaró contro Fabio Quartararo. “Marco amava tantissimo la sua famiglia, era riservato e molto attaccato a loro e sicuramente lascerà un vuoto incolmabile”, hanno annunciato persone vicine alla famiglia, a seguito del funerale avvenuto nella chiesa di San Vito e Modesto di Spinea.

L’ingegnere ha cercato, fino alla fine, di combattere questo bruttissimo male che lo ha condotto alla morte. Sarebbe bello se Aleix potesse, nei prossimi round, dedicare una vittoria a Marco Stevanato. In questa annata lo spagnolo si è dimostrato l’unico in grado di tenere testa a Fabio Quartararo. Insieme al francese p l’unico che, con una straordinaria costanza, ha lottato sin qui per podi e vittorie. Il campionato è ancora molto lungo e apertissimo a qualsiasi scenario. Fabio, nel corso della passata stagione, ha sofferto molto negli ultimi appuntamenti. In quel caso Bagnaia non riuscì ad impensierire il centauro della Yamaha fino alla fine. Aleix ha tutte le carte in regola per provarci. Ad Assen è stato autore di un doppio sorpasso da brividi, all’ultima chicane, su Brad Binder e Jack Miller. Ci piace pensare che da lì su Marco continuerà ad ammirare le azioni in pista dei centauri dell’Aprilia.