Aprilia, pronta una sorpresa per il GP di Misano: ecco di cosa si tratta

Aprilia si prepara alla seconda parte del Mondiale MotoGP. In occasione del GP di Misano ci sarà una gradita sorpresa per i suoi tifosi.

Aprilia vuole che ogni tassello sia al posto giusto nella seconda parte del Mondiale, perché la testa della classifica dista solo 21 punti e credere nel titolo iridato è un diritto e dovere. Aleix Espargarò vive il suo miglior momento in carriera e ha dimostrato di non avere nulla da invidiare ai rivali in questa stagione, forte di una RS-GP che ha saputo evolversi alla grande durante gli ultimi mesi.

Non si tratta solo del lavoro svolto durante la pausa invernale, ma anche nel corso dei week-end di gara, forte delle concessioni che gli permettono di poter apportare modifiche anche al motore. Non è certo un caso che nelle ultime gare la Casa di Noale porterà in pista una terza specifica del suo V4, con l’obiettivo di dare ulteriore spinta alla corsa di Aleix Esargarò verso i vertici di classifica. Ma anche dare ulteriore manforte a Maverick Vinales che, durante il GP di Assen, ha trovato il suo primo podio in sella alla RS-GP22.

Aprilia pronta per il GP di Misano

Il campionato riprenderà ad agosto sul tracciato di Silverstone, a distanza di due settimane si correrà in Austria, poi a Misano dal 2 al settembre 2022. In occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini la Casa veneta allestirà una apposita tribuna dove siederanno i suoi tifosi che potranno godere di un punto di vista privilegiato. Dal 18 luglio sono in vendita i biglietti per la tribuna B del Carro sul sito ufficiale www.aprilia.com. La tribuna Aprilia sarà dotata di maxischermo per seguire tutte le fasi di gara.

I biglietti saranno disponibili sia per la sola giornata di domenica sia per il sabato + domenica, con prezzi a partire da 193 euro per la giornata singola, 213 euro per l’abbonamento di due giorni. Gli acquirenti dei ticket, solo in formato digitale, avranno a disposizione un parcheggio riservato ai fan Aprilia e chi arriverà a Misano in moto ci sarà anche la possibilità di lasciare casco e attrezzatura tecnica nel guardaroba a loro riservato.

Inoltre tutti i possessori del biglietto per la tribuna Aprilia riceveranno l’esclusivo kit comprensivo di t-shirt, cappellino e gadget tutti griffati con i colori del team veneto. Aprilia si prepara così al grande appuntamento di San Marino, dove sarà fondamentale avere tutto il supporto del pubblico per continuare ad alimentare il sogno mondiale.