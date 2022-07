La Lidl lancia una propria auto: sarà disponibile a 222 euro

Dopo le scarpe a prezzi stracciati, la Lidl investe anche nelle quattro ruote. In vendita una vettura elettrica con ampia autonomia.

Ormai sui suoi scaffali si trova di tutto: alimentari, abbigliamento, elettrodomestici, utensili e ora pure autovetture. La Lidl non smette di sorprendere e per la torrida estate 2022 alza l’asticella.

L’ultima novità nel suo parco vendita è infatti una microcar elettrica dal nome Elaris Finn. Nata nel 2019 in Cina è sbarca in Germania e da lì verrà diffusa nel resto dei Paesi Europei. Chi pensa ad un prodotto sottomarca si sbaglia. La mini vettura asiatica è impreziosita da numerosi device all’avanguardia: dal quadro strumenti digitale, al display centrale per l’infotainment compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. Tutti elementi assenti sulla competitor fatta in Francia, ossia la Citroen Ami.

La Lidl investe nell’elettrico