F1 Francia, Qualifiche: Leclerc firma la pole aiutato da Sainz

Bandiera a scacchi sulle qualifiche della F1 in Francia. Buone notizie dalla Ferrari nonostante dovrà partire in fondo al gruppo con Sainz.

Archiviato un terzo turno di libere che ha visto Verstappen avere la meglio sulle Ferrari, è scattata la penultima qualifica della stagione, prima della pausa estiva, sul tracciato del Paul Ricard.

Al semaforo verde subito dentro le Aston Martin, la Haas di Schumacher e la Ferrari di Leclerc. Il primo crono è di Charles con un 1’31″727 su soft. Mentre il monegasco si lamenta di dover effettuare un secondo run, Sainz tarda ad entrare. Per lui lo start sarà comunque da fondo griglia per la sostituzione del motore. Errori per Albon e Tsunoda, ma entrabi si salvano dall’eliminazione. Al termine della prima fase il #16 resta davanti a Max e Carlos. Fuori Stroll, Zhou, Schumacher, Latifi e Gasly.

Il francese, piuttosto spinto dalle migliaia di tifosi in tribuna, non ha nascosto il proprio disappunto dopo un avvio di weekend davvero gagliardo. Per sua ammissione gli ultimi ritocchi all’auto hanno peggiorato il feeling creando pattinamento. Buona la sesta piazza di K-Mag, nonostante pure per lui lo start sarà dal fondo.

Si riparte per la seconda tranche. Hamilton e Russell non perdono tempo. Come Bottas, Tsunoda e Albon anche loro montano gomme usate. 1’31″990 per Mad Max a precedere Perez e Leclerc. A 5′ dalla chiusura Sainz balza al comando con un 1’31″081. George a rischio uscita.

Sainz e Leclerc precedono Verstappen. Non potranno accedere al Q3 Ricciardo, Ocon, Valtteri, Vettel e Alex.

Le fasi cruciali delle qualifiche della F1 in Francia

Ferrari prima alla ripartenza. 1’31″209 per Charles, seguito ad appena 8 millesimi da Mad Max. Saranno minuti molto intensi quelli che porteranno all’assegnazione della pole position. A 4′ dalla fine né Sainz, né Magnussen hanno fermato il cronometro.

Ultimi istanti di grande traffico in pista. Manca un solo tentativo. Carlos tira la scia al compagno di squadra ed è 1’30″872. Pole per Leclerc davanti a Verstappen e Perez. Nessun riscontro per il #55 e per K-Mag.