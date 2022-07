F1 Francia, FP3: Verstappen imprendibile, ma la Ferrari c’è

Terminato l’ultimo turno di libere della F1 in Francia in vista delle qualifiche. Verstappen sembra avere un discreto vantaggio.

Dopo una prima giornata sul circuito di Le Castellet che ha visto Red Bull e Ferrari darsele di santa ragione, è partita la terza sessione di libere.

Al semaforo verde è proprio la RB18 di Sergio Perez ad aprire le danze. Quindi la vettura gemella di Verstappen, entrambe su medie. In azione anche Ocon su Alpine, spinto dal pubblico di casa. Il primo crono è firmato dal campione in carica in 1’32″837.

Hamilton, al box nell’FP1 per lasciare spazio al giovane De Vries, si lancia con le soft inserendosi in quarta piazza. L’inglese lamenta un deficit di valocità in rettilineo e ammette la sospresa davanti all’1’32″808 di Mad Max segnato con le medie. L’olandese in effetti, dà l’impressione di essere intoccabile questo weekend.

Intanto in pista sono presenti anche l’altra W13 di Russell e le Aston Martin di Stroll e Vettel, tutte su gomma dura.

Mentre non mancano sbavature da parte dei piloti, dal muretto Ferrari arriva la conferma che Carlos Sainz in corsa scatterà dal fondo griglia, così come la Haas di Magnussen. Per entrambi il motivo è la sostituzione del quarto motore stagionale. Non avendo nulla da giocarsi in qualifica, i due hanno optato per privilegiare il compound più soffice in questa sessione.

Le fasi cruciali dell’FP3 della F1 in Francia

360° senza conseguenze per Leclerc alla curva 12. Errori anche per Sainz, Perez e Norris.

Dotato di un nuovo fondo, il monegasco della Rossa, insegue la Red Bull a distanza ravvicinata.

1’32″626 per Carlitos. I primi tre sono raccolti in meno di tre decimi. Quarto Ham a sei. Bene le due McLaren e, malgrado i problemi di traffico, l’Alpha Tauri di Tsunoda. In palla come nell’FP1 Albon, settimo provvisorio con la Williams.

Verstappen ripassa in vetta con un 1’32″272 su mescola morbida.

Malissimo le Aston Martin in fondo al gruppo. In difficoltà pure Haas ed Alfa Romeo.

Alla bandiera a scacchi Verstappen si mantiene davanti a Sainz e Leclerc. Quindi Hamilton, Perez, incapace di adattarsi alle ultime evoluzioni della macchina, e Russell. Alonso sesto con l’Alpine, a precedere un buon Albon, Norris e Tsuonda.