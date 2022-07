Nuova Renault Arkana in arrivo? Il modello già fa sognare i fan

La Renault ha lanciato sul mercato l’Austral ma non si ferma. E’ già su strada infatti un aggiornamento di uno dei suoi modelli più recenti.

Nonostante la crisi stia mettendo a dura prova il mercato dell’auto, con livelli pre-pandemia che sono ancora ben lontani dall’essere ritrovati, tutte le casa stanno cercando di accelerare la rivoluzione green, che porterà entro il 2035, come stabilito dall’UE, l’abbandono dei motori a benzina e diesel. Una decisione questa che era nell’aria e che molti marchi avevano già preventivato, puntando decisamente sull’elettrico con modelli già in commercio e piani che prevedono, in alcuni casi, il passaggio a una gamma solamente elettrica già nel giro di 4-5 anni. In questo campo solo le case giapponesi e tedesche ad essere più avanti di tutti, ma piano piano tutte le grandi case europee si stanno adeguando.

C’è però chi bada anche al sodo, pensando più al breve-medio termine, cercando di rinfrescare la propria gamma di auto in attesa della svolta più grande che arriverà tra qualche anno. E tra queste c’è Renault, tra i marchi più attivi in termini di nuovi modelli nelle ultime stagioni. Tra le ultime novità sulle quali la casa francese punta molto c’è la Renault 5, che dovrebbe segnare il vero cambio di passo del marchio. Adesso però è il momento del debutto della tanto attesa Austral, nuovo SUV che nei piani dell’azienda deve raccogliere l’eredità della Kadjar e rilanciare il marchio in questo segmento.

Renault pronta a “rinfrescare” Arkana

Ma la casa francese in realtà si sta muovendo già per alcuni restyling importanti di suoi modelli usciti anche recentemente e con i quali, visti i nuovi arrivi, vuole rimanere al passo con i tempi. E tra questi c’è il Renault Arkana, che ha debuttato lo scorso anno ma che è pronto già a una bella “rinfrescata”. Si tratta di una crossover compatta del segmento C, svelata per la prima volta al Salone dell’Automobile di Mosca nel 2018 e prodotta da Renault Russia nel suo stabilimento di Mosca, che fino a prima della guerra in Ucraina rappresentava per il marchio il primo mercato.

Realizzata sulla piattaforma Renault B0+, evoluzione di quella utilizzata per Renault Kaptur e Dacia Duster, ha delle linee decisamente massicce e molto accattivanti. E proprio per questo ha avuto molto successo in Europa e in Asia, grazie alla sua robustezza e alla versatilità. La Renault Arkana sarà aggiornata molto presto e pare che farà inizialmente il suo debutto solo in Corea del Sud, dove è conosciuto come Samsung XM3, vista la partnership in corso proprio in quella parte del mondo tra i due colossi. E le prime macchine di prova sono già in strada.

Visto che si tratta di un restyling di metà ciclo, che consentirà a questa prima generazione di affrontare il resto della vita commerciale, non saranno troppi i cambiamenti dal punto di vista del design. Ad oggi, secondo le prime informazioni, dovrebbe cambiare il frontale, con l’arrivo del nuovo logo e la riprogettazione del paraurti, mentre il resto delle linee rimarrà sostanzialmente invariato se non per qualche lieve ritocco.

Per quanto concerne gli interni, dovrebbe rimanere sostanzialmente intatto l’attuale cruscotto, anche se ci saranno delle migliorie nel comparto dell’infotainment per rimanere al passo con i tempi. Per quanto riguarda la motorizzazione, torneranno i modelli TCe 140, TCe 160 e la loro micro-ibridazione a 12V, oltre alla variante non ricaricabile E-Tech 145. Difficile però che riusciremo a vedere l’Arkana “rivista” nel 2023, ma con ogni probabilità potrebbe fare il suo debutto in Europa solo nel 2024, visto che il prossimo anno ci si aspettano aggiornamenti per Captur e Clio.