F1, l’ex Ferrari segnala un vantaggio per Verstappen: Leclerc nei guai?

Charles Leclerc e Max Verstappen si stanno giocando il mondiale, ma l’ex pilota Ferrari in F1 vede l’iridato in vantaggio per un motivo.

Tutti si chiedono come sarà l’epilogo di questa battaglia straordinaria che ci stanno regalando Max Verstappen e Charles Leclerc. I due giovani fenomeni rappresentano il presente ed il futuro della F1, nell’attesa che anche i vari Lando Norris e George Russell possano disporre di monoposto all’altezza che gli permettano di battagliare alla pari.

Dopo anni di dominio Mercedes con Lewis Hamilton sugli scudi, la supremazia tecnica è passata nelle mani di Ferrari e Red Bull, che hanno dalla loro due talenti incredibili in grado di farci restare incollati davanti ai monitor delle televisioni per pomeriggi interi. Il Gran Premio d’Austria è stato uno dei più tesi ed entusiasmanti dell’anno, con Leclerc che è tornato alla vittoria dopo tre mesi di astinenza.

La F1-75 ha messo in mostra un passo eccezionale, dimostrandosi superiore alla rivale in ogni condizione di benzina e con ogni mescola di gomma. La sofferenza fa però parte della storia moderna della Ferrari in F1, ed una doppietta che sino a 15 giri dalla fine appariva quasi certa si stava per trasformare in un incubo senza fine.

Sulla monoposto di Carlos Sainz, che una settimana prima aveva festeggiato la sua prima vittoria in carriera a Silverstone, è esplosa l’ennesima power unit, proprio nel momento in cui stava attaccando Verstappen per strappargli la seconda posizione. Pochi istanti dopo il terribile incendio che ha messo a serio rischio l’incolumità del figlio del due volte campione del mondo rally, è scattato l’allarme anche per la Rossa #16.

Leclerc ha iniziato a lamentarsi di un problema con il pedale dell’acceleratore, che inizialmente non è stato confermato dal muretto. In seguito, anche la telemetria ha ravvisato il problema, e le battute finali della gara sono state un vero e proprio trauma per lui, i meccanici ed i tifosi.

Il monegasco veniva costantemente inquadrato dall’on-board della sua Ferrari, e la gravità ha quasi subito svelato il problema. La barra dell’acceleratore restava attiva, anche se in minima parte, anche nelle fasi di frenata, cosa che poteva provocare qualche uscita di pista se non gestita nella miglior maniera.

Tuttavia, Leclerc è stato fenomenale, gestendo il ritorno di Verstappen che chiaramente era riuscito a recuperare grazie al problema che ha colpito il rivale. Tralasciando gli inconvenienti, la Ferrari è stata nettamente superiore alla Red Bull sul fronte del passo, su una pista che doveva essere più congeniale al team di Milton Keynes. Domenica si correrà in Francia, tracciato che dovrebbe sorridere alla F1-75, ma è chiaro che ogni fine settimana più essere influenzato da diversi fattori.

F1, Berger vede più forte Verstappen in gara

Gerhard Berger ha corso con la Ferrari per tantissimi anni nel corso della sua esperienza in F1, ed è uno dei volti che più frequentemente si incontrano nel paddock della massima formula. L’ex pilota austriaco ha commentato il fantastico duello che stiamo vivendo e che vede protagonisti Max Verstappen e Charles Leclerc, affidando i favori del pronostico al campione del mondo in gara.

Queste le sue parole al podcast di “F1 Nation“: “Credo realmente che Max Verstappen sia migliorato ulteriormente rispetto allo scorso anno. Anche perché penso che vincere un mondiale sia una cosa in grado di toglierti molta pressione di dosso. Leclerc ha invece commesso uno o due piccoli errori in questa stagione, che non dovrebbero accadere se si è realmente candidati al titolo“.

Berger ha sottolineato che per vincere in questo sport contro un avversario del genere si debba essere perfetti: “Penso all’errore di Imola alla Variante Alta, dove avrebbe potuto concludere la corsa al terzo posto e portare a casa punti importanti. In queste cose, Leclerc ha bisogno di una maggiore esperienza, ma credo che in generale abbia assolutamente tutte le qualità per diventare un campione nei prossimi anni“.

Charles ha ottenuto ben sei pole position su undici qualifiche, ed anche Gerhard ha menzionato la sua strepitosa capacità sul giro secco: “Leclerc mi ha impressionato a livello di velocità sul time attack nelle sessioni qualifica, ha un talento naturale impressionante sul giro secco. Sta davvero conducendo una grande stagione. Tuttavia, credo che Verstappen abbia ancora un margine in gara, lo vedo davanti. Lo trovo eccezionale per quello che riguarda la gestione delle fasi della corsa, massimizza ogni possibile risultato e non molla mai“.

Berger non ha nascosto la sua ammirazione per Verstappen, giudicandolo il migliore nel gestire le tante fasi di gara e la sua grande capacità di portare sempre a casa il massimo del risultato: “Nei sorpassi è molto bravo, nelle lotte ruota a ruota e nel saper leggere ogni situazione, anche la più difficile, è il migliore. E se sommiamo questo alle strategie del muretto Red Bull, che sono molto buone, ed ai loro cambi gomme, capisci che si tratta di un pacchetto quasi imbattibile, per cui non sarà affatto facile per Charles e la Ferrari puntare al mondiale“.