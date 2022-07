Mercedes, ecco la AMG-GT 2023 pizzicata in strada: che belva (VIDEO)

La nuova Mercedes AMG-GT, che verrà immessa sul mercato nel 2023, punterà su un motore V8 e sta effettuando le prove su strada.

Si lavora duramente in casa Mercedes per il futuro della gamma. La casa della Stella a tre punte sta spingendo su forme sempre più aggressive, che hanno permesso un grande passo in avanti dopo anni difficili. Vetture come la Classe A o la B, che avevano conosciuto un periodo di crisi negli anni Duemila, sono tornate a splendere nell’ultimo decennio, grazie all’arrivo di look più aggressivi e prestazioni impressionanti.

Per il prossimo futuro si sta lavorando anche su una nuova versione della AMG-GT, macchina da sogno che è protagonista anche nel mondo del motorsport. In particolare, questo veicolo è impegnato nelle gare GT3, come il Fanatec GT World Challenge e tante altre, ed ha portato a casa tantissime vittorie in gare di durata famosissime, come la 24 ore del Nurburgring.

Ormai da diversi anni, questa Mercedes è la Safety Car ufficiale della F1, anche se dallo scorso anno si alterna con un’Aston Martin vista la collaborazione nata recentemente tra questi due splendidi e storici marchi. La AMG-GT è entrata in produzione dal 2014, e gli esemplari sono stati costruiti sino allo scorso anno.

Il modello è l’erede della fantastica SLS AMG, ovvero quella vettura con porte ad ali di gabbiano, che ha raccolto l’eredità della storica 300 SL del passato, che possiamo ammirare ancora oggi in gare come la Mille Miglia o raduni di gioielli d’epoca. L’obiettivo della casa di Stoccarda era quello di entrare in un segmento di mercato e fare concorrenza a vetture come la Porsche 911 o similari, con ottimi risultati.

Una caratteristica inconfondibile è quella della calandra enorme nel muso della vettura, ormai la normalità per le Mercedes del giorno d’oggi. Si tratta dell’unica supercar attualmente prodotta dai tedeschi, per cui è normale che ci sia stato un grosso sviluppo per renderla appetibile ai clienti più facoltosi.

L’abitacolo è ovviamente a due posti ed è caratterizzato dalla presenza di sedili “da corsa”, in tono con il resto dell’auto. La scocca è stata progettata e realizzata con il grande obiettivo di ridurre il peso del mezzo, con un grande uso di alluminio che aiuta sicuramente nell’evitare il raggiungimento di chili di troppo.

La AMG-GT fa uso di una trazione posteriore e cambio posto alle spalle dei sedili, mentre il motore è ovviamente anteriore. Il motore V8 è a 3982 centimetri cubici, in grado di erogare 462 o 510 cavalli, cosa che dipende dal modello che si va a scegliere nel momento dell’acquisto, con GT-S che è sicuramente la versione che regala maggiori emozioni dal punto di vista delle prestazioni.

Anche la GT-R regala emozioni notevoli, ed è proprio su questo modello che la F1 ha basato la propria Safety Car, che deve tenere andature sostenute per permettere alle monoposto che la seguono di tenere alte le temperature delle gomme. Presente anche una versione cabrio, denominata GT Roadster. Presto, sarà disponibile un nuovo modello, che ora vi andremo a mostrare e spiegare nei dettagli.

Mercedes, ecco le prime immagini della nuova AMG-GT

La Mercedes, ormai da diversi anni, è solita sfornare dei veri e propri capolavori, sia per quanto riguarda l’estetica che le caratteristiche tecniche, le quali favoriscono prestazioni mozzafiato. Il motore sarà, nuovamente, un V8 biturbo di 4 litri di cilindrata, con trazione posteriore in pieno stile della casa della Stella a tre punte, con due versioni disponibili, le quali dovrebbero chiamarsi 53 e 63.

Qualche mese fa, una delle due era stata vista in pista al Nordschleife, pista storica dove le case automobilistiche provano sovente i loro veicoli prima dell’immissione sul mercato. La 63 ha invece effettuato i test nel profondo nord, vale a dire in Svezia, ed ora c’è stato anche un’ulteriore avvistamento proprio nelle ultime settimane.

Il canale YouTube “CarSpyMedia“, ha pubblicato le immagini della Mercedes AMG-GT ancora camuffata, che si aggira per alcune stradine delle Alpi, sempre secondo quanto riportato dal canale. Come è possibile vedere dalle immagini, in quella giornata il tempo era pessimo, ma ciò non ha impedito agli addetti di effettuare le prove su strada.

I motori dovrebbero avere due configurazioni, entrambi con potenza aumentata rispetto alla progenitrice. Le potenze dovrebbero attestarsi attorno ai 476 e 585 cavalli, per delle prestazioni che dovrebbero facilmente superare i 300 km/h. A livello estetico, non sembrano, almeno per ora, notarsi delle differenze clamorose rispetto al modello precedente, ma va detto che la livrea camouflage potrebbe anche ingannare da quel punto di vista, per cui sarà bene attendere la presentazione ufficiale.

La nuova AMG-GT dovrebbe essere messa in vendita a partire dal 2023, per cui è lecito attendersi una presentazione a cavallo tra la fine dell’estate e l’inverno che sta per iniziare. I fan della casa della Stella a tre punte non stanno più nella pelle, e c’è da dire che le prime immagini sembrano far ben sperare. La vettura appare bellissima e filante, con prestazioni da urlo che non possono che mandare in visibilio i tanti appassionati.