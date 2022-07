Superbike Donington, classifica Gara 2: Razgatlioglu fa tripletta

Superbike Donington, risultati Gara 2: ordine di arrivo e classifica finale della seconda manche SBK in Gran Bretagna.

Toprak Razgatlioglu cala il tris a Donington. Dopo Gara 1 e Superpole Race, il campione in carica Superbike si è preso anche Gara 2. Weekend straordinario per lui. Non aveva mai fatto tripletta e in Inghilterra ci è riuscito.

Secondo posto per Alvaro Bautista, che nel finale è riuscito a sorpassare Jonathan Rea. Il pilota Kawasaki ha passato buona parte della manche attaccato a Razgatlioglu, ha provato in tutti i modi a superarlo e poi si è dovuto arrendere, accontentandosi del terzo gradino del podio.

Adesso Bautista in classifica ha 17 punti di vantaggio su Rea e 43 su Toprak, i giochi per il Mondiale SBK sono aperti. Da segnalare anche il buon quarto posto di Michael Ruben Rinaldi con l’altra Ducati. Bene anche Scott Redding, quinto su BMW, a precedere la Kawasaki di Alex Lowes. Seguono l’ottimo Axel Bassani e Andrea Locatelli.

Superbike Donington 2022, Gara 2: cronaca e classifica finale

-23 giri – Razgatlioglu mantiene la leadership, inseguito da Rea e Bautista. Poi ci sono Redding, Rinaldi, Lowes e Locatelli.

-22 – Razgatlioglu e Rea sono in battaglia. Bautista qualche metro più indietro, tallonato da Redding. Rinaldi sempre quinto, seguito da Lowes e Locatelli. Bassani nono dietro la Honda di Lecuona.

-21 – Bella la lotta tra Toprak e Johnny, intanto Bautista si è avvicinato staccando leggermente Redding.

-19 – Continua la pressione di Rea sul campione in carica Superbike, che tiene la prima posizione. Bautista leggermente più indietro e anche Redding tiene botta finora.

-18 – Infuocato il livello tra i primi due, Johnny passa e poi viene risuperato da Toprak. Fantastici! Alvaro si avvicina, però non attacca per adesso.

-15 – Rea sempre attaccato a Razgatlioglu, che non ne vuole sapere di lasciare spazio al rivale. Bautista sempre vicino, però non insidia Johnny e deve anche stare attento a Redding. Rinaldi quinto davanti a Lowes, Locatelli e Bassani.

-11 – Rinaldi ha passato Redding, adesso è quarto.

-10 – Toprak ha preso qualche metro su Johnny, che ha Alvaro ancora vicino.

-8 – Ci sono 8 decimi tra i primi due, mentre Bautista ha un secondo da Rea e un margine di 1″2 sul compagno Rinaldi.

-6 – È salito a 1″7 il vantaggio di Razgatlioglu.

-5 – Bautista si è avvicinato a Rea, può pensare di prendersi il secondo posto. Il pilota Kawasaki è in difficoltà. Alla curva Melbourne lo spagnolo passa!

-3 – Finora Johnny non è riuscito a rispondere ad Alvaro, che ha preso qualche metro di vantaggio. Toprak leader con circa 2″ di vantaggio.

-2 – Bautista a 1″4 da Razgatlioglu.

-1 – Razgatlioglu al successo numero 22 in carriera, seguito da Bautista e Rea.

Superbike Donington, risultati Gara 2: ordine di arrivo e classifica finale