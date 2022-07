Superbike Donington, classifica Gara 1: Razgatlioglu trionfa, Bautista cade

Superbike Donington 2022, risultati Gara 1: ordine di arrivo e classifica finale della prima manche SBK in Gran Bretagna.

Va a Toprak Razgatlioglu il trionfo in Gara 1 Superbike a Donington. Il campione del mondo in carica ha dominato la manche, approfittando delle lotte degli avversari per avvantaggiarsi.

Seconda posizione per Jonathan Rea, partito dalla pole position dopo delle qualifiche da record e dato per favorito. Il pilota Kawasaki a inizio corsa ha perso delle posizioni e ciò gli ha spezzato il ritmo, impedendogli di battagliare per vincere. Sicuramente domenica cercherà di riscattarsi.

Sul podio con Razgatlioglu e Rea sale anche Alex Lowes, che nel finale ha avuto la meglio sulla BMW di Scott Redding. Bene Axel Bassani, quinto sulla Ducati del team Motocorsa e davanti a quella ufficiale di Michael Ruben Rinaldi. Solo decimo Andrea Locatelli, poco brillante oggi a Donington.

E Alvaro Bautista? Ritirato per una caduta mentre si trovava al secondo posto e stava per allungare su Rea. Adesso sono solo 16 i punti di vantaggio su Johnny, mentre Razgatlioglu si porta a -54. Lo spagnolo cercherà di riscattarsi domenica tra Superpole Race e Gara 2.

Superbike Donington 2022: racconto e classifica di Gara 1

-23 giri – Razgatlioglu al via si prende la prima posizione, precedendo le Kawasaki di Rea e Lowes. Quarto Bautista davanti a Rinaldi, Lecuona e Redding. Primo giro pazzesco, a un certo punto Johnny scivola quarto passato sia da Alvaro che dal compagno di squadra.

-22 – Lowes ripassa Bautista, è secondo. Razgatlioglu ha preso qualche metro.

-21 – Bautista in curva 1 risupera Lowes e poi riesce a tenere la posizione, mettendosi all’inseguimento di Toprak. Alla Melbourne c’è il sorpasso di Rea su Lowes. Bene Lecuona quinto, davanti a Redding, Bassani e Rinaldi. Decimo Locatelli, dietro a Gerloff.

-20 – Razgatlioglu ha circa 8 decimi di vantaggio su Alvaro, tallonato da Johnny. I due hanno preso margine sul terzetto Lowes-Lecuona-Redding.

-18 – Toprak ha 1″4 sulla coppia Bautista-Rea. Intanto Redding ha passato prima Lecuona e poi Lowes, è quarto. Bassani è settimo a chiudere questo gruppetto, mentre Rinaldi è ottavo più staccato.

-17 – Duello tra Alvaro e Johnny, da questa lotta ne può trarre vantaggio Toprak. Si ritira Mercado del team MIE Honda.

-16 – Razgatlioglu ha oltre 2″ di vantaggio sugli inseguitori. Alla fine del giro Rea riesce a sorpassare Bautista.

-15 – Il campione in carica Superbike ha un margine di 2″7 sul rivale della Kawasaki, che ha sempre Alvaro vicino. Redding e Lowes si giocano il quarto posto, mentre Lecuona e Bassani il sesto.

-14 – Sale a oltre 3″ il vantaggio del leader della corsa.

-13 – Bassani ha passato Lecuona, è sesto. Si è avvicinato anche Rinaldi ai due.

-12 – Ci sono 3″5 tra Razgatlioglu e Rea, sempre tallonato da Bautista.

-10 – Toprak si porta oltre i 4″ di vantaggio, può gestire. I riflettori sono puntati sulla coppia Rea-Bautista.

-9 – All’ultima curva Johnny va largo e Alvaro si infila.

-8 – BAUTISTA CADUTO! COLPO DI SCENA! Lo spagnolo riparte, ma dal fondo del gruppo e con la zona punti lontanissima.

-7 – Bautista rientra al box, si ritira. Intanto Bassani è quinto davanti a Rinaldi.

-5 – Razgatlioglu leader in solitudine, Rea secondo in solitudine. Ma il terzo gradino è conteso da Redding e Lowes, che sono attaccati.

-3 – Lowes si è messo davanti a Redding, che ha problemi a controllare la sua BMW.

-1 – VINCE RAZGATLIOGLU! Sul podio anche le Kawasaki di Rea e Lowes.

Superbike Donington 2022, risultati Gara 1: ordine di arrivo e classifica finale