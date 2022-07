Superbike Donington, Superpole Race: Razgatlioglu domina ancora

Superbike Donington 2022, risultati Superpole Race: ordine di arrivo e classifica finale della gara sprint SBK in Gran Bretagna.

Dopo la vittoria di sabato in Gara 1, Toprak Razgatlioglu vince anche la Superbike Race nel round Superbike a Donington. Ha subito preso la leadership e se l’è tenuta fino alla fine, nessuno è riuscito a impensierirlo. Altra grande prestazione del campione in carica, particolarmente in palla in Inghilterra.

Seconda posizione per Jonathan Rea, che nulla ha potuto contro il rivale della Yamaha. Ha dato tutto, ma non è bastato per recuperare e cercare di insidiare Razgatlioglu. Ci riproverà nel pomeriggio in Gara 2.

Terzo Scott Redding, al primo podio con la BMW. Ottima performance del pilota inglese, che finalmente è competitivo con la M 1000 RR. Già nella prima manche era giunto quarto e ora sale anche sul podio, risultati che gli dà carica per Gara 2.

Solo quarto Alvaro Bautista, che nel finale ha beffato Alex Lowes su Kawasaki. Sesta l’altra Ducati ufficiale guidata da Michael Ruben Rinaldi, che ha preceduto Iker Lecuona e Andrea Locatelli. L’ultimo pilota a punti è Loris Baz con la BMW del team Bonovo. Corsa complicata per Axel Bassani, solamente dodicesimo dopo il quinto posto di ieri.

Superbike Donington 2022, Superpole Race: cronaca e classifica finale

-10 giri – Razgatlioglu subito davanti, seguito da Rea e Redding. Poi Lowes, Bautista, Rinaldi e Locatelli.

-9 – Toprak sempre in testa, seguito da Rea: hanno preso un po’ di margine sugli altri. Lotta tra Locatelli e Lecuona per la settima piazza.

-8 – Lecuona è settimo, si è sbarazzato di Locatelli. Solo quindicesimo Bassani, ieri quinto.

-7 – Razgatlioglu prova ad allungare, c’è un secondo tra lui e Johnny. Dietro c’è sempre Redding a guidare il gruppetto con Lowes, Bautista e Rinaldi.

-5 – Toprak ha 1″5 di margine su Rea. Redding sempre terzo, ma tallonato da Lowes. Qualche metro più indietro le Ducati.

-3 – Lowes supera Redding e si prende la terza posizione.

-2 – Redding in Curva 1 infila di nuovo il pilota Kawasaki.

-1 – Redding allunga su Lowes, che ha Bautista alle calcagna. Il pilota Ducati riesce a passare il rivale Kawasaki, un po’ in difficoltà.

VINCE ANCORA RAZGATLIOGLU! SUL PODIO REA E REDDING. QUARTO BAUTISTA.

