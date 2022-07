Compra una Porsche e non si accontenta: guardate che combina (VIDEO)

Larry Kosilla dell’officina AMMO NYC, stavolta, è impegnato in una missione ben più gradevole di un semplice car wash. Ecco la consegna della sua Porsche.

In un mondo sempre più smart e multicanale, la customer experience rappresenta una esperienza indispensabile per il consumatore, specialmente in determinati ambiti. Non si tratta più solo di andare a fare shopping, ma di interagire con i rappresentanti del brand. Un vero e proprio viaggio nella customer care che vi illuminerà su come viene trattato un acquirente di una Porsche. L’esperienza di Larry Kosilla è quella che vorremmo vivere tutti, almeno una volta nella vita, andando a personalizzare la nostra auto dei sogni.

Come scoprirete nel video in basso, il meccanico più famoso di New York ha una vera e propria passione per la Porsche Taycan Cross Turismo. Un’auto versatile, dal design innovativo, ma che non rinuncia alle prestazioni tipiche dei bolidi di Stoccarda. Per la Porsche si è tratta di una novità assoluta, per due motivi: è quasi nel design una station wagon, ma da 570 CV e soprattutto è una supercar elettrica a trazione integrale. Inutile girarci intorno, o vi farà impazzire o non vi piacerà. Il marchio teutonico ha puntato tutto su design particolare. In una realtà fatta sempre più da SUV e pseudo crossover, la Porsche ha scelto di regalare ai suoi clienti più coraggiosi una evoluzione della Taycan.

Sulla base della prima vettura elettrica della casa tedesca è nato il CUV ovvero Cross Utility Vehicle, ossia un’auto adatta ad ogni situazione e superficie, spaziosa come una SW, alta come un crossover e veloce come una sportiva. La tendenza del mercato attuale e cercare nuove frontiere. Il marchio riuscì ad essere precursore dei tempi, lanciando nel 2003 la Cayenne. Non solo la maestosa 4×4 diede un aiuto decisivo alla Porsche in un momento di difficoltà, ma aprì nuovi orizzonti. Quasi 20 anni dopo eccoci qui a parlare di elettrico e di un CUV sportivo che non rinuncia all’off-road. Porsche è un marchio unico nel suo genere, che emoziona e può permettersi di scommettere in progetti estremi, avendo una esperienza storica anche sullo sterrato.

Questa Taycan ha dimensioni importanti, 4,97 m lunghezza x 1,97 m larghezza x 1,41 m altezza. Quasi 5 metri di lunghezza per regalare un comfort nell’abitacolo senza precedenti. La vettura dispone di sospensioni pneumatiche, con cui è possibile alzare o abbassare la vettura di circa 3 cm. La vettura può affrontare anche percorsi impervi, senza addentrarsi, naturalmente, nel off-road estremo. Un aspetto accattivante della carrozzeria è rappresentato dalle protezioni in plastica nera che corrono lungo tutta la parte inferiore dell’auto. La vettura rimanda alle vecchie Porsche che presero parte a sfide internazionali. L’impegno della Porsche nei rally e nei rally raid, infatti, è avvenuto principalmente negli anni ‘70 e ‘80, con la partecipazione alle prime 13 edizioni del campionato del mondo rally.

La Porsche di Larry Kosilla

Il meccanico più noto della Grande Mela si è recato presso un centro Porsche per ordinare la sua Taycan Cross Turismo. Il tecnico ha voluto, fortemente, questo veicolo per affrontare con sicurezza i suoi viaggi, senza rinunciare alla comodità e alle brillanti prestazioni. Evidenti sono anche gli elementi che mettono in mostra la sportività massima dell’auto. L’estrattore posteriore sembra quello di un’auto da corsa, i gruppi ottici Full-LED Matrix trasmettono una aggressività racing, le tante prese d’aria e la grossa bocca inferiore dotata di aerodinamica attiva, conservano lo spirito sportivo delle Porsche da corsa. Curioso lo spoiler posteriore integrato con il tetto spiovente. L’auto è piena di appendici aerodinamiche che la rendono massiccia e muscolosa.

La linea, nonostante le dimensioni mastodontiche, appare filante e ricorda tanto anche la Panamera Sport Turismo. Numeri importanti e una immagine fuoristradistica, ma basta ruotare il manettino sul volante, impostare la modalità Sport o Sport Plus e la Taycan Cross Turismo si trasforma in un mostro. I due motori elettrici, posizionati sugli assi dell’auto, generano una potenza massima di ben 571 CV e 650 Nm di coppia. La Porsche scatta da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 240 km/h. Considerato un peso di ben 2.320 kg in ordine di marcia, sono performance da urlo. In una colonnina ultra-fast fino a 270 kW, l’auto si ricarica dal 10 all’80% in poco più di 30 minuti. Per quanto concerne la ricarica a corrente alternata può accettare fino a 22 kWh, richiedendo però circa 4 ore e mezza. Da rete domestica invece, sono necessarie circa 40 ore. L’autonomia dichiarata da Porsche è di poco più di 450 km. Kosilla magari ci aggiornerà sul reale dato, usandola in una città fredda come NY.

La consegna della Porsche vi lascerà senza fiato. Un evento pazzesco, organizzato per un cliente speciale. Larry ha deciso di prenderla in consegna presso il Porsche Experience Center di Atlanta. Si tratta della prima Taycan Cross Turismo arrivata negli Stati Uniti. Il bolide ha richiesto un lavoro extra perché il meccanico non si è accontentato, ma ha voluta levigarla e lucidarla come solo lui sa fare. Non perdetevi la customer journey del proprietario di AMMO NYC. Si tratta di un viaggio magnifico nella storia del marchio. Un esperto ha seguito, step by step, tutto il processo di selezione degli optional. Il muro delle firme, così come il modellino consegnato all’atto della firma del contratto, rappresentano delle chicche sublimi per agli appassionati.

Kosilla, oramai, è molto noto in ogni parte del mondo per i suoi lavori di restauro. Nell’officina di AMMO NYC sono avvenuti dei veri miracoli. In passato hanno riportato in vita vetture che sembravano da rottamare, come questa magnifica Mercedes. Un altro caso clamoroso è stato quello relativo al car wash di una mitica Lamborghini Countach, lasciata a marcire per 20 anni in un garage. Nel video in basso, invece, potrete apprezzare come la Porsche coccola i suoi clienti. Hanno anche uno “showroom” con tutte le diverse opzioni. I marchi tedeschi offrono un’esperienza speciale, non vi vogliamo svelare di più. L’auto è ricoperta da un telo nero per regalare ancora più emozioni all’acquirente. Tra Larry e questa Porsche è amore a prima vista, ma chi non sarebbe impazzito alla visione di questa Taycan?