Terrificante incidente in Autostrada: non vede la polizia e la centra (VIDEO)

Bruttissimo incidente sull’Autostrada A1, con un automobilista che ha centrato in pieno una volante della Polizia ferma in mezzo strada.

Un incidente a dir poco raccapricciante quello capitato sull’Autostrada A1 negli scorsi giorni. Con esattezza, l’evento è avvenuto il 6 luglio, ovvero una settimana fa, e la scena ha fatto subito il giro del web con conseguenze esilaranti. Le telecamere di sicurezza hanno infatti ripreso quanto accaduto, ma per fortuna tutto si è risolto senza conseguenze per coloro che sono rimasti coinvolti.

Nella mattinata di quel giorno, sull’Autostrada A1, all’altezza dello svincolo con la A15 Parma-La Spezia, una volante della Polizia era ferma in mezzo alla strada, visto che si stava occupando di deviare il traffico verso l’uscita per via di un precedente incidente. Anche questa situazione si era risolta senza problemi fisici per gli automobilisti, ma poco dopo si è davvero rischiato il dramma.

Incidente terribile per un’auto della Polizia

In mezzo alla strada, era parcheggiata la Skoda della Polizia Stradale, che stava deviando il traffico verso lo svincolo dell’A15. Una vettura però, non ha visto la deviazione ed inspiegabilmente non ha tentato nemmeno di frenare, provocando un incidente devastante. Fortunatamente, gli agenti hanno visto sopraggiungere il veicolo e sono riusciti a scendere in tempo dalla loro auto, che è risultata distrutta nell’impatto.

Non sembrano esserci spiegazioni valide per quello che è successo, visto che l’automobilista non ha dato alcun cenno di frenata, quasi come se fosse svenuto o fosse comunque privo di coscienza. I poliziotti, come detto, sono riusciti per fortuna a scappare appena prima che il veicolo, una Volvo station wagon, si schiantasse contro l’auto di servizio. Nel filmato, dalla durata di 14 secondi, si vede il momento dell’impatto tra l’auto e la pattuglia della stradale, che è stata centrata in pieno: una vera e propria tragedia sfiorata.

Dopo il secondo incidente il traffico è stato riversato sulla via Emilia, con ulteriori disagi e strade intasate per gli automobilisti della zona. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, una del comando di Parma e due del comando di Piacenza, che hanno prestato soccorso all’autista del mezzo pesante e hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente.

Il tratto della A1 Milano-Napoli compreso tra il bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione Milano è stato poi riaperto poco prima delle 11.30. Dal video postato in basso è possibile vedere il tremendo impatto, con l’automobilista che è riuscito comunque a salvarsi. Attualmente sono in corso delle verifiche da parte delle autorità di Polizia, che hanno prontamente avviato le indagini per stabilire le cause del folle gesto.