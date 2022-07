Ferrari, guardate il look della Monza: elaborazione da urlo (VIDEO)

La Ferrari produce, da sempre, delle vetture da sogno. Tuttavia, i clienti a volte hanno idee stravaganti e si divertono a farle elaborare.

Giornate molto intense quelle che stanno vivendo in casa Ferrari in questa torrida estate 2022. In una settimana, sono arrivate ben due vittorie in F1, con Carlos Sainz che si è imposto a Silverstone, seguito pochi giorni dopo da Charles Leclerc, fenomenale nel domare la Red Bull di Max Verstappen a casa degli avversari nonostante un problema con il pedale dell’acceleratore.

Sul missile F1-75 permangono, tuttavia, dei problemi di affidabilità, che hanno costretto Carlitos al ritiro nel corso dell’appuntamento austriaco, ponendo fine, di fatto, alle sue già poche speranze di lottare per il mondiale. Il campionato sarà, d’ora in avanti, una lotta a due tra Verstappen e Leclerc, con il monegasco che accusa ben 38 punti di distacco, non incolmabili visto il grande potenziale di questa vettura.

Ora servirà intervenire pesantemente per migliorare il tema power unit, perché non ci sono dubbi che la monoposto sia la migliore del lotto. Tuttavia, questo a volte non basta, ma ogni cosa va ottimizzata per pensare di portare a casa il titolo mondiale. Le prossime gara saranno infuocate e ci diranno molto sulle reali ambizioni di classifica della Rossa.

Per la Ferrari non c’è solo la massima formula, visto che nel 2023 inizierà l’avventura con le Hypercar, per andare all’assalto della vittoria assoluta della 24 ore di Le Mans e del mondiale endurance. La vettura ha fatto il suo esordio la scorsa settimana a Fiorano, e sembra già nascondere dei concetti molto interessanti.

A portarla in pista per la prima volta ci ha pensato il grande Alessandro Pier Guidi, due volte campione del mondo in classe GTE PRO sulla 488 GTE assieme a James Calado, e vincitore anche di due 24 ore di Le Mans in quella classe. Da tempo i tifosi attendevano il ritorno del Cavallino nella gara delle gare, ed ora finalmente si può sognare.

L’ingresso della Rossa nella classe di riferimento era stato annunciato lo scorso anno, ma la vettura non era mai stata avvistata. Sul tracciato di Fiorano, Pier Guidi l’ha portata all’esordio in pista per il consueto shakedown, ed è già stato reso noto che la Hypercar progetta a Maranello tornerà in pista tra una ventina di giorni per dei nuovi test.

La sfida a Toyota, Porsche, Peugeot e Glickenhaus è già stata lanciata, ma bisognerà attendere il 2023 per vedere la vettura all’opera, probabilmente la 1000 miglia di Sebring che solitamente apre il campionato nel mese di marzo. Nel frattempo però, c’è da conquistare anche l’ultimo mondiale in classe GTE PRO, dove Pier Guidi e Calado sono tornati in testa alla classifica con il terzo posto alla 6 ore di Monza della scorsa domenica.

Ferrari, ecco gli scarichi della Monza SP2 by Mansory

La Ferrari è una vera e propria icona, una religione, e non esiste appassionato di motori che non ne abbia mai desiderata una da custodire nel proprio garage. Uno dei modelli più particolari che è stato lanciato negli ultimi anni è la Monza SP2, voluta prontamente anche da celebrità come Cristiano Ronaldo che l’hanno ordinata con largo anticipo.

La vettura è entrata in produzione nel 2018, ed è divisa in SP1 ed SP2. La Ferrari è una supercar per definizione, ma c’è qualcuno che ama elaborare anche delle vetture così sofisticate. Quando si tratta di parlare della scena del tuning, non possiamo non pensare ad uno specialista come Mansory.

Si tratta di una celebre azienda tedesca che ha elaborato alcune vetture nei modi più stravaganti che ognuno possa immaginare, adatte ad un pubblico specifico alla ricerca di un design eccentrico. Diremmo che la Ferrari Monza SP2 è una velocista stravagante fin dall’inizio, eppure un proprietario ha deciso di darle un restyling che include punte di scarico rosse tra gli altri dettagli.

La vettura prodotta a Maranello senza tetto entra in un nuovo programma Mansory Bespoke, su misura per auto esclusive costruite in numero limitato. La Ferrari ha realizzato solo 499 unità della Monza SP1 e SP2 , essendo questa l’auto più “pratica” avendo un sedile del passeggero. Per questo progetto, i progettisti hanno combinato un colore principale Rosso Corsa con una striscia nera e punte in fibra di carbonio a vista come parte di un pacchetto aerodinamico.

La personalizzazione riguarda anche una colorazione molto particolare dei sedili ed alcune linee nere presenti sulla carrozzeria, che vanno a regalare un tocco di estrema aggressività ad un modello che non ha bisogno di presentazioni. Mansory ha anche aggiornato il motore aspirato da 6,5 ​​litri. Ora produce un colossale 830 cavalli e 740 Nm (546 lb-ft) dopo aver montato un nuovo sistema di scarico e una presa d’aria migliorata.

Dal video postato in basso, potrete godervi quelle che sono le prime immagini del nuovo programma, in cui il Cavallino ha creduto sin da subito. Al momento, non sono disponibili dettagli economici per chi fosse interessato a questa elaborazione, ma c’è da dire che chiunque ne otterrà una potrà ritenersi davvero fortunato.