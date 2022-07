Pedrosa, sfida estrema tra la KTM e la Porsche: ecco il responso (VIDEO)

Daniel Pedrosa si è reso protagonista di una curiosa sfida che lo ha visto in sella alla sua KTM, con la quale ha sfidato una Porsche.

La carriera di Daniel Pedrosa in MotoGP si è conclusa alla fine del 2018, anche se lo spagnolo ha comunque disputato il Gran Premio della Stiria dello scorso anno con la KTM, nelle vesti di Wild Card. L’ex alfiere della Honda è infatti tester della casa austriaca, e non è escluso che in futuro possa tornare in sella.

Al momento, Dani è impegnato anche nel Super Trofeo della Lamborghini, una categoria molto combattuta e che regala spettacolo, nella quale ha esordito proprio in questa stagione. Così come Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, lo spagnolo si diverte molto sulle quattro ruote, ed ha così deciso di cimentarsi in questa avventura.

Pedrosa è uno dei più grandi talenti di cui la MotoGP ha dovuto fare a meno dal momento del suo ritiro. Lo spagnolo ha vinto ben 54 Gran Premi nel Motomondiale e tre titoli in 250 tra 2004 e 2006. In top class è stato una delle bandiere della Honda, senza però mai riuscire a mettere le mani sul mondiale in quella che è la categoria di riferimento.

I suoi migliori risultati sono stati tre secondi posti, ottenuti nel 2007 dietro alla Ducati di Casey Stoner, nel 2010 alle spalle della Yamaha di Jorge Lorenzo e due anni dopo sempre dietro allo spagnolo, che gli impedì di conquistare il tanto agognato traguardo iridato.

Dani si è poi trovato nel box un fenomeno del calibro di Marc Marquez, che ha catalizzato su di sé tutte le attenzioni della squadra, impedendogli di poter ripetere le prestazioni del passato. Tuttavia, il rider spagnolo è uno di quelli che ha lasciato il segno, facendo parte di una generazione di piloti che mancano molto alla MotoGP.

Il primo di loro a lasciare è stato proprio Stoner, che nel 2012 disse basta con grande anticipo rispetto al talento di cui era dotato. Nel 2018 si è ritirato proprio Dani, precedendo di una stagione Lorenzo. Nel 2021 è toccato anche a Valentino Rossi, ed al momento non sembrano esserci eredi di quella tempra che possano rimpiazzarli a dovere.

Pedrosa, sfida spettacolare tra la KTM ed una Porsche

Dani Pedrosa si sarà anche ritirato dalla MotoGP, ma il suo bisogno di velocità non lo ha di certo abbandonato. Come detto in precedenza, il nativo di Sabadell, stessa città di Marc Gené, corre a tempo pieno nel Super Trofeo Lamborghini con la meravigliosa Huracan, mentre si occupa anche di testare le KTM, casa di cui è ormai una sorta di bandiera.

A 36 anni, il pilota catalano si gode tutta la sua passione per il mondo dei motori, e negli ultimi giorni ha stupito nuovamente con una sfida estrema. In questa occasione ha partecipato ad uno di quei particolari test che mettono in battaglia una moto contro un’auto, in una sorta di gara per dragster, ovvero di accelerazione.

La moto con cui era impegnato non è altro che la sua KTM RC16, il prototipo del marchio austriaco che da anni contribuisce a sviluppare e con cui è tornato come Wild Card sulla griglia della classe regina lo scorso anno al Gran Premio di Stira. Si tratta di una belva da 270 cavalli che, come tutte le attuali moto della MotoGP, ha una cilindrata di 1.000 cc.

L’auto che ha dovuto sfidare è invece una spettacolare Porsche 918 Spyder, equipaggiata da un V8 con 887 cavalli, 1.280 Nm di coppia ed un peso complessivo di 1.674 kg, valutato poco più di 1,5 milioni di euro. La sfida consisteva nel vedere chi avrebbe vinto una gara dalla lunghezza di un quarto di miglio (402 metri) e di mezzo miglio (805 metri). Un evento organizzato da Carwow e in cui Dani si è divertito moltissimo. Ecco com’è andata.