Max Verstappen, avete visto la sua fidanzata? Ecco chi è (FOTO)

Il campione del mondo della Red Bull Racing, Max Verstappen, ha une bellissima relazione con una modella brasiliana, figlia di un grande ex campione della F1.

Il pilota olandese ha sempre più successo dentro e fuori l’abitacolo. Dopo aver conquistato il suo primo mondiale F1 nel 2021, Max Verstappen si sta ripetendo al volante dell’auto ad effetto suolo austriaca. Adrian Newey ha consegnato nelle mani del ventiquattrenne un’altra vettura spettacolare nel 2022. Il figlio d’arte di Jos comanda la classifica piloti, avendo vinto già numerosi Gran Premi nel testa a testa con Charles Leclerc. Il pilota è maturato dopo una prima fase di carriera dove era solito commettere svariati errori.

Il cambio di passo è avvenuto nella scorsa stagione dove è riuscito a beffare Lewis Hamilton all’ultimo respiro. I due rivali sono arrivati all’ultima corsa a pari punti. Oltre alle sue capacità velocistiche il #33, oggi numero 1, ha fatto dei passi in avanti nella gestione delle gomme e dei momenti cruciali dei GP. Il motore Honda ha fatto una clamorosa differenza e dopo anni di sofferenze sono tornati al top nel circus. Il campione del mondo ha sbagliato pochissimo e ha meritato la corona. I pochi passaggi a vuoto del 2021 sono stati dovuti ad una serie di sfortunati eventi che lo hanno condizionato.

Verstappen è stato costante e non ha sofferto la pressione nei momenti clou. I crash con Lewis Hamilton hanno creato un atmosfera molto tesa in pista. L’epilogo di Abu Dhabi è stata l’ultima goccia di una rivalità accesissima che ha entusiasmato i fan. Michael Masi è stato poi rimosso dal suo incarico di direttore di gara dopo l’errore finale, ma Max si è completamente disinteressato della vicenda. Il crash improvviso di Nicholas Latifi ha spianato la strada al giovane nel momento più importante della sua carriera.

Max ha approfittato dell’occasione e ha festeggiato il titolo mondiale con il chiaro obiettivo di riconfermarsi al vertice anche nel 2022. La stagione non era cominciata nel migliore dei modi con due ritiri nelle prime tre gare. Il pilota si è rimboccato le maniche e insieme a tutto il team hanno fatto un lavoro straordinario. Ora il toro olandese è tornato agli standard soliti, componendo una grande accoppiata con Sergio Perez. I due sono molto affiatati e stanno dimostrando di meritare il vertice della classifica. Quali sono le gerarchie in RB?

Max Verstappen e l’amore per Kelly Piquet

Il pilota olandese ha trovato una persona straordinaria al suo fianco. Max Verstappen è da tempo fidanzato con la figlia del mitico Nelson Piquet. Quest’ultimo ha vinto tre mondiali F1 e conosce molto bene le dinamiche del circus. La figlia è cresciuta, seguendo il padre in giro per il mondo. Max e Kelly condividono le stesse passioni. Max Verstappen sta dimostrando che non è arrivato sul tetto del mondo grazie alle discutibili decisioni del direttore di gara.

Max Verstappen ha ringraziato un uomo per il titolo mondiale: non è Masi! La compagna brasiliana è solita accompagnare il campione in giro per il mondo. La maturazione dell’olandese può essere dipesa anche dal rapporto con la donna. Il pilota ha trovato serenità e felicità accanto a Kelly Piquet. I due sono ufficialmente fidanzati. La ragazza classe 1988 era fidanzata prima con il pilota della Red Bull Racing, Daniil Kvyat. I due sono stati insieme a lungo e hanno dato alla luce anche una bambina, chiamata Penelope.

Una volta terminata la love story con il driver russo, Max e Kelly si sono avvicinati ed è iniziata la loro relazione. I due sono soliti postare tantissime immagini sui social. Kelly Piquet è anche opinionista, blogger e professionista delle pubbliche relazioni. I due sono diventati inseparabili e hanno trascorso una pausa invernale fatta di relax e vacanze. Il rapporto prosegue a gonfie vele e Max sembra più soddisfatto che mai.