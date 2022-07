Matrimonio a casa di Valentino Rossi: notizia che spiazza tutti (FOTO)

Grandi novità a casa di Valentino Rossi, dove a breve verrà celebrato un matrimonio. Ecco cosa sta accadendo nella famiglia del “Dottore”.

Quella che sta vivendo Valentino Rossi è un’annata particolarmente intensa. Dopo il ritiro dalla MotoGP, avvenuto lo scorso 14 novembre sul tracciato di Valencia, il “Dottore” si è goduto l’ultima parte della gravidanza della sua compagna, Francesca Sofia Novello, che ha portato alla nascita della figlia Giulietta. Il lieto evento è datato 4 marzo, giorno delle prove libere del Gran Premio del Qatar, prima gara dopo il suo addio alle due ruote.

In seguito, è iniziata la sua nuova carriera nel Fanatec GT World Challenge, nel quale ha debuttato lo scorso 3 aprile ad Imola. La sua avventura lo vede protagonista al volante di un’Audi R8 LMS gestita dal team WRT, e proprio domenica scorsa a Misano c’è stato il suo miglior risultato, un quinto posto in Gara 2 della serie Sprint assieme al compagno Frédéric Vervisch.

A loro due si aggiunge anche Nico Muller per le gare della serie endurance, con una durata minima di 3 ore. Sin qui sono state disputate due tappe, ad Imola ed al Paul Ricard, dove è andato in scena un appuntamento di ben 6 ore. Per Valentino Rossi, questa gara ha rappresentato la prova generale in vista della 24 ore di Spa-Francorchamps, in programma per il fine settimana che va dal 28 al 31 di luglio.

Per il “Dottore” sarà un appuntamento molto intenso, visto che le variabili non mancheranno. Il nove volte campione del mondo del Motomondiale ha avuto modo di prendere confidenza con la pista delle Ardenne un paio di settimane fa, quando sono andati in scena i test ufficiali.

Valentino Rossi, si sposa il fratellino Luca Marini

Le buone notizie per Valentino Rossi non sono finite, visto che poche ore fa il fratellino Luca Marini ha dato un indizio sul suo prossimo matrimonio. Il rider del Mooney VR46 Racing Team ha postato una foto sul suo profilo Instagram che lo ritrae in compagnia della fidanzata Marta Vincenzi, la quale mette in mostra un bell’anello.

La didascalia dello scatto lascia ben poco spazio all’immaginazione: “6 luglio 2022, ha vinto l’amore“. Evidentemente, il fratellino di Valentino Rossi ha chiesto a Marta di convolare a nozze, ed è subito arrivato un mare di auguri al post del pilota del team che utilizza le Ducati. In questa stagione, Marini ha messo in mostra dei passi in avanti notevoli rispetto allo scorso anno, e c’è da scommettere che la proposta di matrimonio lo porterà ad ottenere delle motivazioni ulteriori. Dalla nostra redazione partono i migliori auguri per i futuri sposi.