Ferrari, Binotto si fa perdonare da Leclerc? Scena a sorpresa (VIDEO)

In casa Ferrari c’è tensione dopo Silverstone, ma Mattia Binotto ha cercato di chiarire con Charles Leclerc proprio in queste ore.

La Ferrari è chiamata all’ennesimo riscatto domenica al Red Bull Ring, dove andrà in scena il Gran Premio d’Austria. La Rossa qui non vince dal 2003, quando Michael Schumacher firmò un vero e proprio capolavoro dopo l’inferno di fuoco che era divampato durante il pit-stop. All’epoca, lo ricordiamo, esisteva ancora il rifornimento di benzina, poi bandito a fine 2009 per motivi relativi alla sicurezza.

In seguito, la F1 è stata lontana da Spielberg per oltre un decennio, periodo nel quale la casa austriaca ha acquistato il tracciato ristrutturandolo e riportandolo nella massima serie. Dal 2014 in avanti, il dominio è stato tutto di Mercedes e Red Bull, con la Scuderia modenese che si è tolta solo la soddisfazione di ottenere una pole position, arrivata nel 2019 con Charles Leclerc.

Il team di Brackley qui ha vinto le prime quattro edizioni, con Nico Rosberg padrone nel 2014 e nel 2015, seguito dai trionfi di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, il quale beffò per pochi decimi la Ferrari di Sebastian Vettel. La Red Bull si è poi presa la scena, con Max Verstappen che volò al successo nei due anni successivi.

Nel 2020 e nel 2021 sono state corse ben due gare per ogni stagione, a causa del Covid-19 che aveva portato allo stravolgimento dei calendari. Nel 2020 la Mercedes ha dominato la scena, con Bottas ed Hamilton imprendibili nei primi due appuntamenti di un mondiale iniziato addirittura ai primi di luglio.

Lo scorso anno è stato invece Verstappen ad imporsi, sia nel Gran Premio d’Austria che in quello di Stiria. L’olandese e la sua Red Bull avevano messo in mostra una superiorità quasi disarmante, che sembrava aver tagliato definitivamente le gambe alla Mercedes in chiave mondiale, prima che il crash di Silverstone riaprisse tutto.

Dunque, tra i top team è la Rossa che deve scuotersi, nel tentativo di replicare il successo di Carlos Sainz di domenica scorsa arrivato sul tracciato di Silverstone. Lo spagnolo ora si è sbloccato, ottenendo la prima vittoria in carriera, giunta in un mare di polemiche per via della strategia suicida imposta a Leclerc, che ha complicato e non poco la sua caccia al titolo mondiale.

Il monegasco era furente a fine gara, e tra le immagini che maggiormente hanno lasciato il segno c’è l’indice puntato da Mattia Binotto al suo pilota, come a chiedergli di calmarsi e di non esagerare nelle dichiarazioni post-gara. In Austria, Charles ci ha regalato una corsa strepitosa nel 2020, quando chiuse secondo in rimonta su una vettura nettamente inferiore alla concorrenza. Domenica prossima sarà tempo per una nuova impresa.

Ferrari, Mattia Binotto a Monaco da Charles Leclerc

La tensione non è mancata nei box della Ferrari dopo la vittoria di Carlos Sainz nel Gran Premio di Gran Bretagna. Charles Leclerc è finito ancora una volta fuori dal podio, dove non sale dall’8 maggio a Miami, quando chiuse secondo dopo uno splendido duello con Max Verstappen e la sua Red Bull, i quali vinsero la gara.

Tantissime le critiche che i tifosi del Cavallino hanno rivolto alla loro squadra, su tutti a Mattia Binotto per le dichiarazioni post-gara e per il dito rivolto al suo pilota di punta. Effettivamente, la scena è stata deplorevole considerando il comportamento riservato al monegasco durante la corsa, ma il team principal ha deciso di chiarire una volta per tutte le cose volando a Monte-Carlo dal padrone di casa.

Secondo quanto riportato tramite un breve video girato dall’account Instagram “adam_photos“, nella serata di martedì c’è stato un incontro proprio tra Binotto e Leclerc presso un lussuoso hotel situato nel Principato. Le immagini ritraggono l’ingegnere di Losanna e l’alfiere della Ferrari mentre abbandonano la struttura, con tanti fotografi e curiosi che riprendono la scena.

Il gesto di Binotto è sicuramente apprezzabile, ma ciò non basta per risolvere quanto avvenuto domenica in occasione della corsa di Silverstone. I punti persi sono molto pesanti, ma anche a livello di fiducia e dal punto di vista psicologico quello che è accaduto può fare molto male al fenomeno monegasco.

Ci sarà, adesso, da capire quelle che saranno le azioni del Cavallino e come verrà gestita la corsa al titolo tra i due piloti, visto che Sainz paga ora solo 11 lunghezze da Leclerc. Da Barcellona in avanti, lo spagnolo ha sempre chiuso davanti al compagno di squadra, tranne a Baku dove entrambi si son dovuti ritirare per problemi tecnici.

Carlitos ha recuperato ben 13 lunghezze al compagno di squadra a Silverstone, ed ora diventerà difficile chiedergli di aiutare Charles nel corso delle gare. Praticamente, i due sono quasi a pari punti, una situazione che andava assolutamente evitata considerando la forza di Verstappen e della Red Bull, che anche nelle giornate peggiori riescono a portare a casa il massimo, come dimostrato dal settimo posto di Silverstone. In Austria la situazione si chiarirà ulteriormente.