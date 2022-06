F1, un team guadagna un secondo a Silverstone: c’è di mezzo la Red Bull?

Silverstone è uno degli appuntamenti più attesi del mondiale di F1. Stando alle indiscrezioni, una squadra farà uno step enorme.

Decimo appuntamento stagionale per il mondiale di F1 targato 2022. Il Circus si appresta a dare spettacolo sul tracciato di Silverstone, uno dei più amati dai piloti e dalle squadre, per la maggior parte delle quali è la gara di casa. La Red Bull arriva qui da grande favorita provenendo da sei vittorie consecutive, ma la Ferrari vuole tornare a recitare la parte del leone dopo troppi appuntamenti in cui sono stati persi davvero parecchi punti per pensare di giocarsela sino alla fine.

Charles Leclerc ha lasciato Montreal con 49 punti da recuperare su Max Verstappen, ma l’ottimismo non è mancato nelle parole del monegasco. Il pilota della Ferrari sa di avere una monoposto competitiva, ma l’affidabilità e le strategie restano un grande punto interrogativo visto quanto accaduto tra maggio e giugno.

La Rossa è ormai a secco di vittorie dal 10 aprile, ovvero dal Gran Premio d’Australia, ma in seguito la nuova era della F1 si è trasformata in una noiosa galoppata delle RB18, che hanno approfittato perfettamente delle battute d’arresto della Ferrari. Silverstone è l’ultima spiaggia, ma gli spunti d’interesse saranno molti.

Oltre ai due top team, saranno tante le squadre che porteranno diverse novità tecniche. Uan di queste è ovviamente la Mercedes, con i membri del team di Brackley che appaiono molto fiduciosi in vista dell’appuntamento di casa. Toto Wolff e George Russell hanno dichiarato in questi giorni che sulla freccia d’argento è iniziato un lavoro di apprendimento che sta portando i risultati sperati, come si è visto anche in Canada.

Quella di Montreal è stata la miglior gara stagionale per la casa della Stella a tre punte, con Lewis Hamilton terzo davanti a Russell. La cosa positiva è stato il passo gara, che in molti frangenti era all’altezza del tandem di testa composto da Verstappen e Carlos Sainz. Se gli ulteriori sviluppi saranno abbastanza per sfidare Red Bull e Ferrari ce lo dirà la pista, ma dopo un periodo di grande sofferenza si vede finalmente la luce in fondo al tunnel per i campioni del mondo in carica.

F1, la Williams a Silverstone per stupire tutti

Il mondo della F1 è sempre stato fatto da squadre superiori e da altre che occupano le posizioni di rincalzo. Negli ultimi due decenni, la Williams è finita dalle stelle alle stalle, considerando che si tratta di un team che tra gli anni Ottanta ed i Novanta ha vinto tutto ciò che c’era da vincere.

L’ultima vittoria risale al GP di Spagna del 2012 con Pastor Maldonado, mentre quella precedente è storia del 2004, con Juan Pablo Montoya vincitore in Brasile. Stando a quelle che sono le indiscrezioni, il team di Grove dovrebbe portare un pacchetto di aggiornamenti enorme, che potrebbe valere addirittura un secondo al giro, permettendo agli inglesi di fare un gran bel passo in avanti.

La Williams, nonostante l’avvento delle nuove regole che hanno rivoluzionato le F1, è rimasta sempre a fondo classifica, con Nicholas Latifi ed Alexander Albon costretti a lottare con un mezzo nettamente inferiore alla concorrenza. L’ex Red Bull potrebbe essere l’uomo chiave per la riscossa della squadra fondata da Sir Frank, essendo comunque un uomo del team di Milton Keynes che conosce molti segreti della RB18.

Sarà proprio il thailandese a testare il nuovo pacchetto aerodinamico, e non è da escludere che, soprattutto nella zona delle pance, potrebbero esserci delle grosse somiglianze con il gioiello di Adrian Newey che sta dominando il mondiale. Una cosa del genere l’ha già proposta l’Aston Martin, che si è presentata a Barcellona con una monoposto quasi identica alla RB18 proprio in quella parte del veicolo. Se tutto ciò sarà sufficiente per giocarsi il Q3 lo dirà la pista, ma in questa disciplina nulla può essere escluso.