Red Bull, la RB18 fa paura: ecco quanto guadagneranno a Silverstone

La Red Bull si prepara a presentare diverse novità tecniche che potrebbero metterle le ali a Silverstone. Ecco di cosa si tratta.

Il Gran Premio di Gran Bretagna è ormai alle porte e tra poco si scenderà in pista sul tracciato di Silverstone. Si tratterà del decimo atto stagionale e della sfida tra Red Bull e Ferrari, anche se a vedere la classifica dei due mondiali si penserebbe ad un dominio del team di Milton Keynes e ad una netta superiorità della RB18 sulla concorrenza.

In realtà, il gap nella graduatoria generale tra Max Verstappen e Charles Leclerc è stato causato, in gran parte, dagli errori della Scuderia modenese, che ora si ritrova spalle al muro e con l’obbligo di dover vincere in casa dei nemici. In caso di ulteriore successo per l’olandese, il vantaggio in classifica salirebbe a ben oltre 50 punti, il che vorrebbe dire una bella ipoteca sul bis iridato.

La Red Bull ha avuto anch’essa i suoi problemi di affidabilità, rimediando due ritiri con il figlio di Jos ed altrettanti con Sergio Perez. Il problema per la Ferrari è che quando Verstappen non si è ritirato ha vinto sei gare su sette, chiudendo terzo a Monte-Carlo dove comunque si è imposto il compagno di squadra, bravissimo ad approfittare delle nefandezze del muretto del Cavallino.

Leclerc non va invece a podio dall’8 maggio, giorno del Gran Premio di Miami, terminato al secondo posto dietro a Verstappen. Da quel momento in poi ha addirittura fatto meglio Carlos Sainz, che nel computo complessivo ha ottenuto cinque podi contro i quattro del compagno di squadra, pur non avendo mai vinto neanche una gara.

Gli anglo-austriaci volano verso Silverstone con tutte le carte in regola per continuare la serie di sei successi consecutivi, ormai aperta dal lontano 24 aprile. Una striscia di vittorie migliore, il team di Christian Horner l’ha ottenuta solo nel 2013, quando Sebastian Vettel portò a casa tutti gli ultimi nove appuntamenti stagionali da Spa-Francorchamps sino ad Interlagos. Un dominio clamoroso che potrebbe essere ribadito ed anche battuto.

Red Bull, ecco le novità per Silverstone

Come anticipato da Mattia Binotto alla fine del Gran Premio del Canada, nel paddock della F1 si vociferava da tempo che la Red Bull stesse preparando un nuovo step evolutivo dopo quello introdotto ad Imola, che aveva consentito alla RB18 di guadagnare circa 4 kg, migliorando nel bilanciamento e, di conseguenza, anche nella gestione gomma.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport“, a Silverstone la Red Bull perderà ben 5 kg, per un guadagno prestazionale stimato attorno ai tre decimi di secondo. Il che equivarebbe ad un miglioramento a dir poco imbarazzante per la concorrenza, che potrebbe mettere la parola fine a questo mondiale ed alle speranze della Ferrari.

C’è poi da dire che una cosa è parlarne ed un’altra è vedere gli effetti in pista. Ricordiamo che anche la Mercedes versione “no sidepod” avrebbe dovuto bastonare la concorrenza se vista al simulatore, ma in pista ha poi accusato un’infinità di problemi che l’hanno costretta ad abdicare dopo la conquista di tantissimi mondiali.

La RB18 appare la perfetta erede per iniziare a costruire un nuovo ciclo, cominciato con il titolo piloti di Max Verstappen dello scorso anno. Il team di Milton Keynes non vince il costruttori dal 2013 con Sebastian Vettel e Mark Webber, ed ora puù gestire ben 76 punti di vantaggio su una Ferrari che appare alle corde.

Il Gran Premio di Silverstone può fare da spartiacque. In caso di vittoria, la Scuderia modenese si rilancerebbe alla grande, ma, al contrario, tutto sarebbe ancor più in discesa per i padroni di casa. Le novità tecniche non faranno altro che dare una mano, ed Adrian Newey è pronto a vedere sfrecciare nuovamente il proprio gioiello davanti a tutti.