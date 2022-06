GP di Gran Bretagna: dove vederlo in diretta TV o differita, favorito, chi ha vinto l’anno scorso, quanto è lungo il tracciato e quanto costa un biglietto.

In Canada, Max Verstappen è stato così perfetto da non farsi superare neanche negli ultimi giri da un Carlos Sainz che era più veloce con la sua Ferrari, dell’olandese. Il classe ’97 però non ha concesso la minima sbavatura e si è preso la seconda vittoria consecutiva ed i complimenti di tanti ex campioni, tra cui uno che lo vedrebbe proprio in Ferrari. Ma il futuro è in questo week-end e Charles Leclerc su tutti, vuole portare a casa il massimo dei punti da Silverstone.

Quanto è lungo il GP di Gran Bretagna

Il GP britannico si corre al Circuito di Silverstone, dalla lunghezza di 5 891 metri e con ben 18 curve al suo interno. Le zone DRS confermate dalla FIA saranno solo 2 ed i giri da completare per vincere, sono 52.

Dove si corre il GP di Gran Bretagna di F1

Si corre nella cittadina di Silverstone, nel Northamptonshire, in Inghilterra. La cittadina di circa duemila anime si trova non lontano dalla città di Northampton, al Centro-Sud del Paese. La città, si trova ben più al Nord di Londra.

Quanto costa il biglietto per assistere al Gran Premio

Sembra che online, qualche biglietto per il trio di giorni che vanno dal venerdì alla domenica per il GP di Gran Bretagna, ci sia ancora. Certo, non è così comodo comprare i biglietti aerei così tardi, e ci sono anche i costi dei ticket stessi da valutare. Ma se volete provarci, ecco cosa si legge sul web. Che una tre giorni alle Luffield, costano a persona, 467 euro. Nella Stirling Stand alla Row F, si va per 755 euro, mentre alle General Admission, si entra con 769 euro. Poi ci sono le Row H e le E, a 777 e 815 euro. Diverse Rows ancora, fino ad arrivare ai prezzi della National Pit Straight 1 a 1.126 euro per tre giorni. Per la Chapel, Row O, bisogna sganciare 1.411 euro e così via fino al prezzo più alto. Più di mille euro al giorno, per sedere alla Club A, Row A. Bastano 4.666 euro a persona.

Chi ha vinto l’anno scorso in Gran Bretagna

Ad esultare alla fine della Gara del 2021, è stato proprio il pubblico inglese, perché la vittoria, con 1h58’23″284, andò alla Mercedes di Lewis Hamilton. Per assicurarsi i 25 punti, l’inglese dovette battere un ottimo Charles Leclerc, in Ferrari, ed il suo compagno di scuderia, Valtteri Bottas.

Dove vedere il GP di Gran Bretagna in TV e streaming

Partiamo dagli orari in cui si correrà, step by step. Venerdì, 1 luglio alle 14 e poi alle 17 ci saranno le Prove Libere e le Prove Libere 2. Al sabato invece, avremo le Prove Libere 3 alle ore 13 e le Qualifiche alle 16. La Gara, sarà domenica alle 16 italiane. Tutto, da vedere d’un fiato sul canale 207 di Sky, Sky Sport F1, mentre in streaming, è tutto in diretta sia su NOW che su SkyGO.

Quando ci sono le repliche del GP di Gran Bretagna di F1

Le differite della Gara saranno sicuramente disponibili ancora su Sky nei giorni successivi la Gara, ma per non perdersi la primissima replica, allora ecco il canale del digitale terrestre, TV8. Le Qualifiche, andranno in onda alle 19:30, mentre alle 19 è in onda la Gara.

Chi è favorito per il prossimo GP di Gran Bretagna di F1

Sapere chi sono i favoriti, serve solo a provare a fare qualche previsione, ma come al solito, a parlare alla fine è la pista. O meglio, le monoposto, condotte al traguardo da piloti fantastici, come quelli che secondo la SNAI, sono i favoriti di domenica: Max Verstappen e Charles Leclerc. Attenzione, perché c’è poca distanza, l’olandese è dato a 2, mentre il monegasco è sul 2,75. Dietro, sia Lewis Hamilton che George Russell, si avvicinano a Sergio Perez dati a 10, mentre Carlos Sainz, che non ha mai vinto un GP di F1, è dato a 12.

Gli altri, secondo i bookmakers, sono quasi impossibilitati alla vittoria, dalle loro vetture. Lando Norris e Fernando Alonso, sono almeno dati a 100, mentre tutti gli altri si dividono in quote tra i 250 ed i 1.000. Seb Vettel ad esempio è fermo sui 250, mentre un ragazzo molto amato dai ferraristi, Mick Schumacher, con la sua Haas è quotato 500.