Fanatec GT, tappa a Misano: diretta SKY per l’evento con Valentino Rossi

Nuovo appuntamento con il Fanatec GT World Challenge, che nel week-end fa tappa a Misano. Valentino Rossi si prepara per Spa.

Sesto appuntamento stagionale per il Fanatec GT World Challenge, che nel prossimo fine settimana torna a fare tappa in Italia sul tracciato di Misano. Per essere precisi, si tratta della quarta gara della serie Sprint, mentre l’endurance ha effettuato solo due gare, ad Imola ad inizio aprile e la 1000 chilometri del Paul Ricardo di tre settimane fa.

Sarà una grande occasione per i tifosi italiani per tornare ad abbracciare Valentino Rossi, che sarà in pista su uno dei tracciati che maggiormente lo hanno reso famoso. Lo scorso anno, a Misano, il “Dottore” corse la sua ultima gara di casa prima del ritiro dalla MotoGP, regalando spettacolo e facendo piangere tutti i presenti sulle gradinate.

Il suo ritorno sulla pista della Romagna lo vedrà protagonista nel Fanatec GT, campionato a cui sta ancora prendendo le misure sulla sua Audi R8 LMS #46 gestita dal team WRT. Si tratta delle ultime prove generale in vista dell’appuntamento più atteso dell’anno per questa categoria, vale a dire la 24 ore di Spa-Francorchamps, prevista per il week-end compreso tra il 28 ed il 31 di luglio.

Quella belga sarà una maratona davvero imperdibile, per via di un numero impressionante di auto iscritte e per la qualità dei piloti, delle squadre e delle vetture in gara. Tuttavia, c’è prima da pensare all’evento di Misano, dove Valentino Rossi dovrà riscattare le difficili prove andate in scena a Zandvoort, in Olanda, di pochi giorni fa.

Il nove volte campione del mondo del Motomondiale ha commesso troppi errori, tra cui anche uno che ha causato un brutto incidente nelle prove libere, costringendo la sua squadra ad un duro lavoro di riparazione. Il team WRT sta mettendo a disposizione del pilota di Tavullia i migliori mezzi, ma è chiaro che c’è bisogno di tempo prima di imparare tutti i trucchi del mestiere.

Fanatec GT, ecco gli orari per il week-end di Misano

La pista di Misano ospiterà il Fanatec GT per il doppio appuntamento della serie Sprint, che prevede, ovviamente, la disputa di due gare più brevi anziché una più lunga. Il circuito romagnolo è lungo 4226 metri, che hanno visto imporsi Valentino Rossi in tre occasioni, nel 2008, 2009 e 2014, tutte in sella alla Yamaha nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

La pista ha subito numerose modifiche ed adeguamenti, come il rifacimento completo della zona dei box alla fine degli anni Novanta, ma è stata anche allungata di alcune centinaia di metri. Al contrario delle piste affrontate sino ad ora, qui non mancano i punti di sorpasso. Il primo è ovviamente quello della staccata in fondo al rettilineo dei box, la Variante del Parco.

Anche la Quercia è un valido punto di attacco, così come il rettilineo intervallato dal Curvone e che porta al Carro. Si tratta di un circuito non troppo lungo ma molto intenso da affrontare per i piloti, che dovranno cercare un set-up perfetto della vettura assieme alle loro squadre.

Entrambe le gare, che verranno disputate sabato e domenica, avranno la durata di un’ora, così come tutte le altre tappe facenti parte della serie Sprint. Sarà molto interessante continuare a seguire il duello per il campionato tra la Mercedes #89 dell’Akkodis-ASP affidata al nostro Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy, provenienti dal successo in Gara 2 a Zandvoort, con i quali hanno risposto all’Audi #32 del team WRT affidata a Charles Weerts e Dries Vanthoor, dominatori della prima prova.

Orari TV Fanatec World Challenge

L’evento sarà disponibile su SKY Sport Action, su NOW TV e sul canale YouTube del campionato

Venerdì 1 luglio

Prove libere 1



09:00

Prove libere 2

14:50

Sabato 2 luglio



Qualifica 1

09:30

Gara 1

15:00

Domenica 3 luglio



Qualifica 2

09:00

Gara 2