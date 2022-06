Quartararo aveva un “problema”: Bagnaia è avvisato, sarà battaglia

Fabio Quartararo non è nelle migliori condizioni fisiche, ma partirà comunque dalla seconda posizione. Ecco il suo commento a fine qualifica.

Il Gran Premio di Germania della MotoGP vivrà, con ogni probabilità, sul duello tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. Il rider torinese ha portato nuovamente la Ducati in pole position girando in 1’19”931, precedendo il campione del mondo per appena 76 millesimi. Obiettivamente, c’è da dire che il francese ha piazzato l’ennesimo capolavoro, superando i limiti della Yamaha e sfiorando un best lap che avrebbe avuto il sapore dell’impresa.

Tuttavia, “El Diablo” sta comunque facendo un miracolo, anche per via delle difficili condizioni fisiche nelle quali sta girando. A causa di un’influenza, l’iridato non è al meglio, ed anche alle interviste si vedevano bene gli occhi gonfi e si è sentito anche qualche colpo di tosse, per cui c’è un altro motivo per lodare questo fenomeno strepitoso.

Quartararo e Bagnaia hanno messo in mostra un passo molto simile nel corso delle ultime libere, nettamente superiore rispetto alla concorrenza. Fabio è sembrato addirittura più veloce rispetto a Pecco, che ha comunque le sue carte da giocare. Se il piemontese crede ancora nel mondiale, non ha alternative se non la vittoria, nella speranza che qualcuno possa infilarsi davanti al campione del mondo in carica.

La Ducati ha fatto comunque un lavoro strepitoso, visto che quella tedesca non è mai stata una pista favorevole alla Desmosedici. Da queste parti, la Honda vince consecutivamente da un decennio, ma vista l’assenza di Marc Marquez sarà impossibile continuare questa striscia vincente. Sarà interessante vedere chi, tra le Rosse, la Yamaha e l’Aprilia scriverà il proprio nome sull’albo d’oro.

Quartararo, la vittoria è possibile nella gara di domani

Fabio Quartararo non vuole mollare un centimetro, ed ha tutte le carte in regola per raggiungere a tre vittorie stagionali Enea Bastianini. Un successo in Germania gli permetterebbe di mettere una seria ipoteca sul campionato del mondo, ma Pecco Bagnaia non mollerà facilmente.

Al termine delle qualifiche, l’iridato ha detto la sua a “SKY Sport MotoGP“, raccontando degli ottimi miglioramenti svolti tra il primo ed il secondo run nella Q2, dove un secondo posto appariva ormai molto difficile da raggiungere vista la competitività di tutti gli avversari più accreditati.

“Risultato molto importante, sappiamo che partire dalla prima fila è fondamentale e ci siamo riusciti anche qui. Sono molto felice, non mi sento molto bene ma sulla moto le mie condizioni non mi impediscono di andare forte. L’importante è essere in forma per domani, la gara è molto lunga e non sappiamo ancora che gomma andremo ad utilizzare. Non mi nascondo e dico che sono molto contento, anche se so benissimo che sarà molto dura“.

“Qualifica molto intensa per noi, ho fatto fatica nel primo run, ma nel secondo ho spinto come un dannato e sono migliorato. Mi sento molto felice, ho sentito il limite di questa moto e ne sono contento ed appagato. Le rivalità nella MotoGP? Con Pecco è una relazione molto buona, ma anche con tutti gli altri. Quando siamo in qualifica siamo carichi ma quando finiamo il nostro lavoro è bello avere tanto rispetto tra noi, è una bella cosa“.

Quartararo ha concluso parlando del confronto con Bagnaia, con il quale andrà a giocarsi la vittoria: “Cosa farà la differenza tra me e Pecco in gara? Vedendo le ultime libere abbiamo un passo molto simile, speriamo di battagliare, la gara è lunga e sono 30 giri, sono vietati gli errori. Lui va meglio nell’ultimo settore, in altri sono davanti io. È molto difficile fare pronostici. La gomma? Con la dura sono andato meglio, con la media anche non mi sono trovato male, quindi dovremo studiare bene per cosa optare“.