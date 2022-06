F1, Sainz minaccia Verstappen: ha un solo obiettivo nella testa

Carlos Sainz partirà terzo nel Gran Premio del Canada. Lo spagnolo avrà l’occasione di battagliare con tre campioni del mondo.

Il pilota della Ferrari ha ottenuto il terzo crono sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. Il madrileno non è riuscito a fare la differenza nel Q3, facendo una piccola sbavatura nel giro decisivo. Ne ha approfittato Fernando Alonso che ha conquistato una ottima seconda posizione in condizioni particolari. Serviva esperienza e i campioni del mondo sono saliti in cattedra.

Il bicampione del mondo dell’Alpine ha dimostrato di non aver perso il tocca magico e in Q3 ha fatto la differenza, dopo delle ottime FP3. Carlos ha fatto registrare il terzo tempo e partirà in una morsa di piloti plurititolati. Lo spagnolo avrà un compito non facile, dovendo fare una partenza perfetta per poter insidiare l’olandese. Il compagno di squadra, Charles Leclerc, partirà dal fondo dello schieramento e spera in una buona gare dello spagnolo. Max, sulla pista intitolata al grande Gilles Villeneuve, ha colto una super pole in 1:21.299.

Sainz proverà una grande partenza. “Per lottare con la Red Bull tutto dipenderà dalla partenza, dobbiamo fare pressione. Se perdiamo tempo nei primi cinque o dieci giri, se Fernando parte bene, il distacco può diventare troppo grande. L’obiettivo è una partenza pulita e da lì puntare a una gara migliore. Abbiamo il ritmo per combattere Max in base a quello che abbiamo visto nelle prove. Possiamo esserci, anche se saranno molto forti”, ha assicurato Carlos.

Alonso non si aspetta di lottare per la vittoria, ma darà il massimo. “Siamo venuti dalla lotta per l’ottavo posto, la prima fila è molto buona, ma la nostra posizione realistica non c’è. Spero (Max e Carlos) facciano una bella lotta, per lo spettacolo”, ha detto ad AS. Sainz ha colto al volo la sfida: “Penso che possiamo sorpassare entrambi Max alla partenza, questo renderebbe le cose più facili per entrambi. Tutto dipende dai primi dieci giri. Se no, safety car, degrado, strategie. Possiamo provare da dove siamo, non c’è molta distanza tra la partenza e la prima curva, ma come sempre può succedere di tutto”.

Carlos Sainz sugli scudi

Il pilota della Ferrari è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in F1. “L’obiettivo è di essere in lotta per la vittoria domani e vedere cosa possiamo fare con Fernando, perché è stato veloce per tutto il weekend. Ovunque andiamo ci sono molti fan della Ferrari, ma in Canada ce ne sono di più. Andremo dare il massimo in gara”. La gara dovrebbe essere asciutta e questo può rappresentare un vantaggio per il figlio d’arte del Matador.

Max Verstappen è sembrato di un altro pianeta sul bagnato, ma in F1 tutto può cambiare molto velocemente. “Può esserci un degrado, quindi dovremo partire bene e cercare di restare su Max per mettere pressione. È impressionante quante Ferrari fan c’è qui, mi diverto molto. Oggi mi sentivo bene con la macchina, soprattutto con le gomme da bagnato estreme, ma mi mancavano un paio di decimi. Nel secondo settore ho perso contro Max. Ho provato a fare la pole position, ma alla fine sono arrivato terzo per quello il bello è che siamo in una buona posizione, domani cercheremo di lottare per la vittoria”, ha sottolineato Sainz

A caldo, dopo le qualifiche, il pilota della Rossa ha aggiunto: “Sapevo di aver fatto un buon primo settore, ma nel secondo il giro scivolava via. All’ultima curva ho cercato di vincere tutto quello che ho perso, ma mi è costato la seconda posizione. Ci manca ancora qualcosa, ma la gara è domani, cercheremo di farcela”. Il pilota è chiamato ad una risposta d’orgoglio dopo un inizio di stagione altalenante. La squadra ha dimostrato di credere nelle potenzialità del madrileno. Dopo aver firmato il prolungamento contrattuale sino al 2024 le prestazioni dello spagnolo non sono risultate in linea con il 2021.

Lo scorso anno CS55 aveva dimostrato una costanza straordinaria, chiudendo sotto la bandiera scacchi tutti i GP. In questa stagione ha già collezionato tre ritiri pesanti. La Rossa non vince una gara di F1 dal 10 aprile. Oltre due mesi in cui è stato dilapidato un vantaggio consistente. La Red Bull Racing ora comanda nei costruttori con 279 punti. La Ferrari, invece, è ancora ferma a 199 dopo il doppio DNF in Azerbaijan. La Mercedes, invece, è salita a 161 punti, soli 38 in meno della Rossa. La F1-75 è una vettura nata bene, perfetta nelle curve lente, ma Sainz non ha trovato il feeling migliore con la wing car di Maranello.

Ecco gli orari del Gran Premio del Canada. In terza fila ci saranno poi altre due motorizzate Ferrari, le Haas di Kevin Magnussen e Mick Schumacher che hanno fatto progressi in Canada. Dalle retrovie arriveranno con tanta voglia di fare bene Sergio Perez, Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Il messicano vorrà difenderà la seconda piazza nella graduatoria dei driver. Il monegasco proverà di tutto per rimontare in zona punti. Sebastian Vettel, dopo delle ottime sessioni di prove, non ha superato il taglio in Q1 e vorrà riscattarsi.