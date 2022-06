F1 GP Canada FP3: la pioggia premia Alonso seguito da Gasly

Terminano sotto l’acqua le prove libere del Canada. La sessione è stata caratterizzata dal maltempo. Per questo ci sono state dalle sorprese.

Doveva arrivare ed è arrivata. La pioggia ha inzuppato il tracciato Gilles Villeneuve in Montreal in occasione del turno conclusivo di libere con una temperatura di 11 °C.

Come spesso accade in questi casi al semaforo verde i piloti sono stati un po’ restii ad entrare in pista. Intanto la giornata si è aperta con la notizia che in corsa Charles Leclerc scatterà dal fondo griglia avendo sostituito il motore sulla sua F1-75.

Haas, Ferrari e Aston Martin sono le prime a lanciarsi. Con condizioni insidiose non mancano gli errori. 1’38″294 per Sebastian Vettel, ma poi arriva l’Alpha Tauri di Yuki Tsuonda con un 1’38″262.

Pirelli via social annuncia che per le qualifiche rimane tutto in forse. Neppure loro sanno con precisione che gomme si monteranno.

Di certo, purtroppo per i tifosi presenti sugli spalti, sarà molto difficile vedere Charles in azione questo sabato. Già reduce da GP complicati, il monegasco preferisce non rischiare sul bagnato e neppure nel pomeriggio andrà a sprecare coperture che gli saranno utili domenica per tentare il rimontone.

1’36″831 per Sainz nel suo primo giro cronometrato. Ottima risposta, quindi per la Rossa maggiormente nei giochi questo weekend.

1’35″821 per Seb che si riprende la leadership.

F1: l’acqua regala sorprese nell’FP3 del Canada

A sei minuti dal termine Magnussen rimane bloccato nel prato dopo un lungo. Russell lo evita per un soffio.

Grande difficoltà per la Red Bull, Verstappen rischia il contatto frontale con le barriere dopo un testacoda.

Al vertice invece, dopo un breve passaggio al top dell’Alfa Romeo di Bottas, Fernando Alonso si prende tutta l’attenzione con un 1’33″836.

Alla bandiera a scacchi Alo chiude davanti all’Alpha Tauri di Gasly, balzato in seconda piazza all’ultimo tentativo e all’Aston Martin di Vettel. Tre in un fazzoletto di 55 millesimo. Quarto ad un decimo Ocon, sintomo che l’Alpine va molto bene sull’asfalto scivoloso, quindi il duo McLaren Ricciardo – Norris, le Red Bull di Perez e Verstappen, quindi Sainz.