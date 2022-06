Come vedere in tv e in streaming il GP del Canada di F1, chi sono i piloti favoriti, chi ha vinto l’ultima volta e tutte le informazioni sul circuito.

Charles Leclerc manca dal podio da tre week-end, ma vuole ancora agguantare il Mondiale che sembra andare verso la Red Bull, con le ultime due vittorie, una di Checo Perez e l’altra, l’ultima, di Max Verstappen. In Canada quindi, c’è chi vuole riconfermarsi e chi riscattarsi, senza dimenticare la Mercedes che ha trovato il podio di Russell in Azerbaijan.

Quanto è lungo il GP del Canada

4 361 metri da percorrere per ben 70 giri, dovrà completare prima degli altri, chi vuole vincere il GP canadese del prossimo 19 giugno. 14 le curve del Circuit Gilles Villeneuve, con ben 2 zone per il DRS.

Dove si corre il GP del Canada di F1

Si corre al Parc Jean-Drapeau sull’Isola Notre-Dame, nella città di Montréal, in Canada. La città, si trova esattamente in Québec, praticamente ai confini ad Est, con gli Stati Uniti. Il continente è ovviamente quello americano.

Quanto costa il biglietto per assistere al Gran Premio

Per vivere la tre giorni di emozioni ad alta velocità al GP canadese in Grandstand 1, bisognava poter disporre di 569 euro circa. Se invece ci si accontenta della Grandstand 11, ce la si fa con 425 euro. Per sedere alla Nicholas Latifi Grandstand, ci vuole la stessa cifra, mentre man mano correndo il percorso troviamo anche, ed anche qui allo stesso prezzo, 425 euro circa, la Lance Stroll Grandstand. Chi vuol risparmiare, può accomodarsi in Family Grandstand, a 282.25 euro. Diciamo che non è proprio lo stesso scambio economico per chi vuol sedere tre giorni nella Platine, il che costa 856 euro circa.

Chi ha vinto l’anno scorso in Canada

In realtà l’anno scorso e due anni fa, non si è corso in Canada, con la città che infatti è in grande attesa dopo un ritorno per la prima volta, dal 2019. Nel GP di domenica 9 giugno 2019, a vincere fu Lewis Hamilton, in 1h29’07″084. Dietro la sua Mercedes, arrivarono la Ferrari di Sebastian Vettel e l’altra Rossa, quella di Charles Leclerc.

Dove vedere il GP del Canada in TV e streaming

Come sempre, chi ha bisogno dello streaming per assistere non da casa al GP di Formula 1, potrà avvalersi o di NOW Tv o su Sky GO. Per la diretta televisiva, bisognerà sintonizzarsi col canale Sky Sport F1. Gli orari saranno questo. Venerdì le PL1 e le PL2 sono rispettivamente alle 20 ed alle 23 italiane. Le Libere invece andranno in onda sabato alle 19, con le Qualifiche alle 22. La Gara della domenica, inizia alle 20 ore italiane.

Quando ci sono le repliche del GP del Canada di F1

Per quanto riguarda le differite della Gara, ci sono due possibilità. Per chi ha la pay tv ma non è in casa all’orario della diretta, sul canale apposito di Sky ci sono diverse repliche ed highlights per tutta la settimana, mentre sabato alle 23:30 per le Qualifiche e domenica alle 21:30 per la Gara, c’è sul digitale terrestre, il canale di TV8.

Chi è favorito per il prossimo GP del Canada di F1

Adesso le Gare iniziano ad avere un favorito assoluto. Se la Ferrari non aiuta il suo pilota monegasco a breve, a scappare in classifica potrebbe essere il Max Verstappen, che la SNAI quota vincente del GP canadese a 1,85. Dietro di lui però, c’è Charles Leclerc a 2,75. Terzo e quarto posto dei favoriti dei bookies, per Sergio Perez a 4,15 e Carlos Sainz dato a 15. George Russell e Lewis Hamilton come sempre vengono messi in una posizione ancora di rilievo, il primo quotato 20 e il secondo 25. Dietro di loro c’è Lando Norris a 75.

I veri favoriti erano loro, poi per curiosità si può anche andare a leggere le altre quote. Tre i piloti a quota 100, Pierre Gasly, Valtteri Bottas e Fernando Alonso, mentre da lì iniziano quelle dei quasi impossibili, da 250 a 500 fino alle due Williams, che come al solito ha entrambi i piloti quotati a 1.000.