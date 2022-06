Valentino Rossi, arriva una biografia particolare: ecco di cosa si tratta

In arrivo una nuova biografia di Valentino Rossi, ma sarà un libro diverso da quello precedenti e con un taglio inedito.

In occasione della gara in Catalunya è stato presentato un libro che sicuramente farà breccia nel cuore degli appassionati del Motomondiale. Si tratta della biografia di Valentino Rossi intitolata “Valentino, i mille volti di Rossi“, scritta da Nadia Tronchoni, caporedattrice di ‘El Pais’, ed edita da Geoplaneta. Non si tratta delle semplice successione di eventi della sua vita e dei successi conquistati, ma il personaggio del campione viene approfondito con una visione più oggettiva.

L’autrice ha raccolto testimonianze di personalità illustri del paddock, tra cui Carmelo Ezpeleta e Jorge Lorenzo, svela alcuni retroscena inediti della sua vita, come quando Rino Salucci (padre di Alessio) e Flavio Fratesi, presidente e vicepresidente del fan club, andarono in chiesa per chiedere ogni giorno: “Per favore, mandaci un pilota’. Nel libro c’è anche spazio per la sua biografia, con maggior attenzione su quanto avvenuto nel 2015 tra il Dottore e Marc Marquez, conclusosi con la vittoria del Mondiale da parte del maiorchino.

La biografia “sui generis” di Valentino Rossi

Nadia Tronchoni spiega il filo conduttore della biografia, dove la parola calcio appare in molte occasioni: “L’episodio mi colpisce perché mi fa pensare a cosa è passato per la testa di Valentino – racconta a ‘Marca’ -, a quanta pressione è sottoposto, a quanto può essere difficile voler vincere un Mondiale a 36 anni, contro quel gruppo di piloti di nuova generazione, come prende la decisione peggiore del mondo in una gara nonostante fosse stato il pilota che ha sempre preso buone decisioni in gara, vincendo anche se non aveva velocità”.

La decisione di scontrarsi in pista con Marc Marquez porta alla penalizzazione nella gara successiva che gli impedisce di dare l’assalto al podio e perde quindi il decimo titolo iridato in carriera. Si tratta di una biografia un po’ sui generis, come spiega la giornalista: “Quando ho parlato con amici che sapevano che stavo scrivendo il libro, siccome ne ho alcuni che sono molto ‘rossisti’, uno mi ha detto: ‘Beh, non mi sembra giusto, non mi piace perché non puoi limitare la vita di Valentino al calcio della Malesia’. Gli ho detto: “Non è quello. Aspetta che lo finisca e ne parliamo”.

Alla fine Nadia Tronchoni ha regalato una copia di quel libro anche a Valentino Rossi: “Non so se lo leggerà perché conosce già la sua vita. Sono certa che il pubblico ‘rossista’ sarà il più difficile da convincere o da catturare, ma qui sta la sfida”.