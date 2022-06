MotoGP Catalogna, qualifica: Aleix Espargaró regala la pole all’Aprilia

Le qualifiche del Gran Premio di Catalogna della MotoGP hanno assegnato la pole position ad Aleix Espargaró seguito da Bagnaia.

La MotoGP ci ha regalato una qualifica bellissima in quel di Barcellona, dove domani si correrà il Gran Premio di Catalogna, nona tappa stagionale. La pole position odierna è andata ad Aleix Espargaró sull’Aprilia, che è riuscito a beffare per un nulla la Ducati di Pecco Bagnaia.

MotoGP, Bastianini disastroso a Barcellona

La nona qualifica stagionale della MotoGP si è disputata sotto un sole cocente, quasi insopportabile. Il gran caldo ha sicuramente messo a dura prova i piloti, soprattutto coloro che hanno dovuto girare anche nel Q1. Tra di loro c’era anche Enea Bastianini, che nelle libere è stato battuto dal compagno di squadra Fabio Di Giannantonio il quale ha avuto accesso diretto alla Q2 dopo la pole position del Mugello.

A causa di una caduta nelle ultime libere, Alex Marquez non ha preso parte alle qualifiche, con gli altri rider che vanno subito a caccia del tempo utile. Maverick Vinales e Marco Bezzecchi sono coloro che guadagno le due posizioni valide per passare il taglio, mentre Bastianini non ce la fa almeno nella prima fase.

Come dicevamo nei giorni scorsi, il rider del Gresini Racing sta peccando di mancanza di costanza in questa stagione, alternando fine settimana strepitosi ad altri troppo sottotono. Franco Morbidelli si piazza in quinta posizione con la Yamaha, mentre Andrea Dovizioso è sempre nelle ultime piazze e non ha alcuna speranza di passare il taglio.

Nel pre-qualifica, Carlo Pernat ha parlato proprio della situazione del “Dovi”, rimproverandogli di non essere andato all’Aprilia qualche tempo fa per poi tornare in pista con una Yamaha disastrosa. I piloti entrano in pisa per migliorare le loro performance con un nuovo set di gomme, Morbidelli è il primo a farlo ma senza assolutamente il giusto passo.

Joan Mir con la Suzuki ci riprova assieme a Bastianini, molto ballerino l’anteriore del “Bestia” che nelle prime curve è in difficoltà. Vinales piazza il best lap, davanti a Bezzecchi, che viene però beffato da Takaaki Nakagami. Sono il pilota dell’Aprilia ed il giapponese a passare il turno, mentre anche Bastianini resta escluso mestamente. Domani alle 14 la partenza della gara.