Morbidelli ritrova il sorriso in Catalogna: sentite cosa ha detto

Morbidelli soddisfatto del suo venerdì di prove libere a Montmelò: le sue sensazioni in sella alla Yamaha sono finalmente positive.

Il Gran Premio di Catalogna sembra essere iniziato bene per Franco Morbidelli, che ha chiuso in top 10 nella classifica dei tempi combinati FP1-FP2. Decimo crono per lui, niente male considerando le grandi difficoltà avute negli altri appuntamenti del campionato MotoGP 2022.

Ovviamente per il pilota Yamaha sarà importante confermarsi nei primi dieci anche nella terza sessione di prove libere a Montmelò, così da guadagnarsi l’accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche e magari partire in una buona posizione in griglia. Scattare indietro con la M1 è un grosso problema e lo si è visto più volte che recuperare è molto complicato.

Il romano è stato campione Moto2 e vice-campione MotoGP, è un piacere rivederlo tra i migliori. Il suo talento non si discute, però qualcosa finora non ha funzionato e si spera che il weekend in gara possa essere quello della sua ripartenza dopo tante delusioni patite.

MotoGP Catalogna 2022: Morbidelli soddisfatto delle prove libere

Morbidelli al termine della FP2 si è detto contento del suo inizio a Montmelò: “È stata una giornata positiva – riporta The-Race.com – e finalmente sono riuscito a chiudere in top 10. Ho avuto le sensazioni che volevo alla guida, avevo buon ritmo e sono arrivati buoni tempi. Spero di continuare in questa direzione”.

Il pilota della VR46 Riders Academy è riuscito a guidare in maniera efficace la Yamaha M1 e sente che finalmente ha intrapreso la giusta strada: “Lavoro per sfruttare la nuova moto come facevo con la vecchia. Questa è diversa e va guidata differentemente. Il potenziale è grande e non ci resta che andare avanti”.

Frankie è molto motivato per il resto del weekend in Spagna e non ha nascosto la sua felicità per aver ritrovato il feeling dei tempi migliori con la moto: “È una grande sensazione, mi sono sentito di nuovo bene, come ai bei vecchi tempi. Dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare, voglio di più”.

Morbidelli ha bisogno di un risultato positivo nel GP della Catalogna. Finora la sua stagione è stata negativa e un buon piazzamento gli sarebbe utile, anche perché in Yamaha sono molto delusi e forse qualcuno è anche “dispiaciuto” che il suo contratto sia valido anche per il 2023. Tocca a lui dimostrare di meritare il posto, il talento per fare bene non gli manca affatto.