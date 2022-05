MotoGP Catalogna 2022: Orari TV e streaming su SKY e TV8

MotoGP Catalogna 2022: tutte le informazioni con gli orari per seguire in diretta tv e streaming il gran premio a Barcellona.

Archiviato l’appuntamento in Italia al Mugello, la MotoGP tornerà in azione nel prossimo fine settimana con il Gran Premio di Catalogna. A Montmelò, a venti chilometri da Barcellona, andrà in scena un evento sempre molto atteso.

Fabio Quartararo si approccia a questo weekend di gara da leader della classifica generale con 122 punti. Il secondo posto ottenuto in Toscana è stato un ottimo risultato per lui, così come il terzo ottenuto da Aleix Espargarò che lo segue a -8. L’Aprilia ormai non è più una sorpresa, ma una realtà del campionato MotoGP.

Terzo in graduatoria Enea Bastianini, caduto al Mugello e con grandi rimpianti, dato che aveva un ottimo passo. È scivolato a -28 da Quartararo e avrà grandi motivazioni a fare bene in Spagna. E gli stimoli non mancheranno neppure a Francesco Bagnaia, vincitore del GP d’Italia e ora a 41 punti dalla vetta.

La lotta per il titolo mondiale MotoGP è ancora aperta e sarà interessante vedere i valori sulla pista catalana, dove non vedremo Marc Marquez. Il pilota del team Repsol Honda si deve operare al braccio destro per la quarta volta, dopo le tre del 2020, e rimarrà fuori per dei mesi.

MotoGP Barcellona 2022: programma orari diretta TV e streaming

L’edizione 2021 del Gran Premio di Catalogna ha visto trionfare Miguel Oliveira con la KTM, davanti alle Ducati di Johann Zarco e Jack Miller. Da vedere se il team austriaco sarà competitivo nell’appuntamento a Montmelò, finora il rendimento non è stato convincente.

Guardando al passato, va sottolineato che nell’era MotoGP è Valentino Rossi quello che vinto più gare in Catalogna: sei. Il Dottore vinse una volta anche nella classe 500. Lo segue Jorge Lorenzo con cinque, poi ci sono Casey Stoner e Marc Marquez con due. Una vittoria per Loris Capirossi (la prima di Ducati), Daniel Pedrosa, Andrea Dovizioso e Quartararo.

Per seguire in diretta il weekend di Montmelò bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport MotoGP. Per lo streaming live sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 e il sito ufficiale TV8.it trasmetteranno qualifiche e gara solo in differita.

Di seguito il programma con tutti gli orari del fine settimana in Catalogna, dove ovviamente ci saranno anche Moto3 e Moto2 in azione.

Venerdì 3 giugno 2022



9:00-9:40 FP1 Moto3

9:55-10:40 FP1 MotoGP

10:55-11:35 FP1 Moto2

13:15-13:55 FP2 Moto3

14:10-14:55 FP2 MotoGP

15:10-15:50 FP2 Moto2

Sabato 4 giugno 2022

9:00-9:40 FP3 Moto3

9:55-10:10 FP3 MotoGP

10:55-11:35 FP3 Moto2

12:35-13:15 Qualifiche Moto3

13:30-14:00 FP4 MotoGP

14:10-14:50 Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 Qualifiche Moto2

Domenica 5 giugno 2022

9:00-9:10 Warmup Moto3

9:20-9:30 Warmup Moto2

9:40-10:00 Warmup MotoGP

11:00 Gara Moto3

12:20 Gara Moto2

14:00 Gara MotoGP