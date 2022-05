Come avere l’autografo di Valentino Rossi? Ecco cosa bisogna fare

Il nove volte campione del mondo, Valentino Rossi, è l’idolo di milioni di tifosi. Se siete interessati ad avere un suo autografo, vi spiegheremo come ottenerlo.

Valentino Rossi ha deciso di dire addio alla MotoGP nel 2021 e di passare al mondo dell’automobilismo. L’ex pilota della Yamaha si sta cimentando al volante dell’Audi R8 del team WRT nel campionato Fanatec GT. Sin qui il pilota si è reso protagonista di un clamoroso errore nel primo appuntamento stagionale, ma pian piano sta trovando il feeling giusto con la vettura tedesca e sta apprendendo tutte le difficili procedure del suo nuovo campionato.

Il campione di Tavullia ha scelto di dire addio alla sua amata MotoGP dopo aver chiuso una annata al di sotto delle aspettative. Nel team Petronas il centauro di Tavullia non è mai stato competitivo per le posizioni nobili della classifica. L’ottavo posto in Austria è stato il miglior risultato che è stato in grado di cogliere nella scorsa annata. L’esperto pilota della Yamaha si augurava ben altro finale, ma gli stessi problemi alla guida della M1 li hanno avuti anche Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso.

Il pesarese ha chiuso la sua ultima recita in decima posizione, proprio davanti al “Morbido”, primo prodotto della sua Academy. Tra i tanti successi della carriera di Valentino Rossi vi è quello del lancio di una splendida Academy che ha permesso a tanti giovani italiani di accedere alle tre classi del Motomondiale. Personalmente il Dottore si è tolto la soddisfazione di vincere in qualsiasi classe in cui ha preso parte. E’ l’unico nella storia delle due ruote ad aver vinto in 125, 250, 500 e MotoGP.

Valentino Rossi si sarebbe ritirato al termine del 2020, ma la pandemia ha stravolto i piani del centauro. Avrebbe, infatti, voluto ritirarsi davanti al suo pubblico che lo ha sempre sostenuto sugli spalti, ma il pilota ha maturato l’idea di continuare per un’altra stagione. Valentino ha dovuto lasciar spazio a Fabio Quartararo nel team ufficiale. La scelta della casa di Iwata si è rivelata giustissima, dato che il francese ha conquistato il titolo mondiale. La “retrocessione” nel team Petronas ha determinato, per la prima volta in carriera, una annata senza neanche un podio.

Fan di Valentino Rossi? Ecco cosa fare

Il Motomondiale, nonostante l’assenza del Dottore, continua ad essere molto interessante. Tanti piloti diversi sono saliti sul podio nella prima parte di stagione, riuscendo ad attirare l’interesse dei tifosi. Enea Bastianini ha strappato applausi, vincendo già tre gare. Valentino Rossi ha già fatto capolino nel Paddock, trovando il modo di seguire suo fratello minore e tutti i centauri dei suoi team nelle tre classi del Motomondiale.

L’agenda del Dottore ora è meno ricca rispetto a prima e il campione sta trascorrendo molto più tempo con la sua bella compagna Francesca Sofia Novello e con la loro prima figlia Giulietta. Il campione si sta concentrando sulle quattro ruote, dove ha già corso in numerose altre esperienze. Il Dottore ha preso parte a diverse edizioni del Monza Rally Show, trionfando nel 2006 e nel 2007 su una Ford Focus RS WRC, nel 2012, 2015, 2016, 2017 e 2018 sulla Ford Fiesta RS WRC. Il pesarese, in passato, ha anche gareggiato in qualche tappa del Rally e provato delle monoposto di Formula 1.

Valentino Rossi ha iniziato sui kart da bambino, per poi passare sulle due ruote. Il suo spirito da combattente lo ha portato a competere nelle gare Sprint ed Endurance nel campionato GT. Il sogno del Dottore è partecipare alla gara delle gare endurance, ovvero la 24 Ore di Le Mans. Se il vostro desiderio è sempre stato quello di avere un autografo del nove volte campione del mondo, vi consigliamo di contattare il centauro sul suo website: www.valentinorossi.com; o sulla pagina ufficiale Facebook di Valentino Rossi: VR46 Official; su Twitter: @ValeYellow46; Instagram: @valeyellow46. Potete cogliere al volo l’occasione, scrivendo al fan club al sito: www.fanclubvalentinorossi.net, così da farvi autografare una foto.