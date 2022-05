Valentino Rossi, primo scatto con Giulietta: ecco cosa fanno insieme

Il nove volte campione del mondo, Valentino Rossi, si sta rilassando in vista della prossima tappa del campionato GT. Ecco dove si trova con sua figlia.

Da quando è diventato papà, Valentino Rossi trascorre sempre meno tempo in pista e un numero sempre maggiore di giornate con la sua bellissima famiglia. Il calendario di appuntamenti è, certamente, meno impegnativo rispetto ai tempi di quando correva in MotoGP. Il pilota di Tavullia ha deciso di mollare il Paddock alla fine del 2021 al termine di una annata avara di soddisfazioni.

Il feeling con la M1 nel team Petronas non è mai sbocciato e il Dottore ha deciso di lasciare spazio ai giovani. Avrebbe anche potuto scegliere di salire in sella ad una Ducati del suo team VR46 in MotoGP, ma ha scelto di proseguire la sua carriera nel Motorsport altrove. Ha detto addio al suo amato mondo, come una vera stella, salutando tutti nella tappa finale a Valencia. Il 14 novembre 2021 è una data che rimarrà sempre impressa nella memoria dei fan della MotoGP.

Nel round finale VR46 ha chiuso con un decimo posto, omaggiato da tutti i piloti della griglia e non solo. Le tribune erano sold out per assistere all’ultima recita di uno straordinario interprete delle due ruote. Nove titoli mondiali dopo, il centauro ha deciso di entrare nel mondo dell’automobilismo, lanciando una vera e propria moda. Dopo Vale anche altri ex centauri della classe regina hanno deciso di cimentarsi su bolidi a quattro ruote, compreso l’ex teammate Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa.

Valentino Rossi, in vacanza con Giulietta

Fin qui i risultati del ex pilota della Yamaha nel campionato Fanatec GT non sono stati dei migliori. Il Dottore sta ancora imparando una serie di procedure relative alla vettura e alla categoria. Il feeling con la sua Audi RB del team WRT cresce di gara in gara, ma fin qui non sono arrivati piazzamenti nelle zone nobili della classifica. La scelta di Valentino è nata anche per essere più vicino possibile alla sua famiglia. Il classe 1979 ha preferito un calendario meno fitto di appuntamenti per trascorre più tempo con la sua compagna e sua figlia.

La separazione dalla MotoGP è sicuramente pesata nella testa del campione, ma l’ex pilota della Yamaha ha tantissimi interessi e negli anni si è costruito un business fantastico. Il merchandising dei suoi prodotti viaggia a gonfie vele e il Dottore continua a seguire la crescita di tanti giovani talenti dell’Academy. Valentino Rossi ha lanciato nel 2022 il suo team in top class, dando fiducia a suo fratello minore Luca Marini e a Marco Bezzecchi. Il team VR46 Racing è presente da anni anche in Moto3 e Moto2.

Avere l’opportunità di seguire fianco a fianco le gesta dei centauri del Motomondiale lo rende felice. In questa stagione ha già presenziato a qualche tappa del campionato e i suoi giovani, Celestino Vietti, su tutti stanno dando dimostrazione di grandi qualità nella classe di mezzo. In assenza del Dottore, dopo ventisei anni, Migno, Vietti e Bastianini hanno tenuta alta la bandiera italiana in Qatar, nel primo weekend della stagione 2022. Valentino Rossi si sta ora concedendo una pausa prima dei prossimi appuntamenti del campionato GT.

Il prossimo round del campionato è in programma ai primi di giugno a Le Castellet per l’Endurance Cup e la 1000 km. Sulla sua barca ha deciso di far vivere una piacevole esperienza a sua figlia Giulietta. Il campione ha pubblicato una foto con sua figlia con la seguente didascalia: “A Giulietta piace il mare”, seguita da un cuore. Il rapporto con la bellissima Francesca Sofia Novello viaggia a gonfie vele e l’amore ha portato ad un allargamento della famiglia. L’immagine in basso è una delle più belle scattate sin qui dal Dottore con la sua piccola Giulietta.