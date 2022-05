Aston Martin, Vettel verso il ritiro: il possibile sostituto è clamoroso

Vettel potrebbe lasciare l’Aston Martin e la F1: spunta un nome davvero sorprendente per la sua sostituzione dal 2023.

Questo campionato di Formula 1 potrebbe essere davvero l’ultimo per Sebastian Vettel. Esistono buone possibilità che decida di ritirarsi dopo l’ultimo gran premio ad Abu Dhabi.

Il pilota tedesco aveva dichiarato che per continuare a correre avrebbero dovuto esserci delle condizioni specifiche. Innanzitutto l’Aston Martin doveva essere competitiva e così non è stato. Nonostante i proclami del patron Lawrence Stroll nella pre-season, la monoposto non si è rivelata sufficientemente veloce.

Da Barcellona sono stati portati degli aggiornamenti importanti e bisognerà vedere se ci sarà una crescita con il passare delle gare. Il quattro volte campione del mondo di F1 si aspettava qualcosa di meglio, perché non si diverte affatto a guidare se non può neppure stare in top 10. Senza risultati e senza prospettive future non ha senso per lui restare, non gli interessa fare presenza.

Aston Martin F1, Vettel sostituito da Mick Schumacher?

Il divorzio tra Vettel e Aston Martin non è ancora sancito, anche se ad oggi appare molto probabile. Nel frattempo la scuderia di Silverstone deve pensare già a un sostituto eventuale dell’ex pilota di Red Bull e Ferrari. Più volte è circolato il nome di Fernando Alonso, che potrebbe non continuare a correre con l’Alpine.

Ma i colleghi di Motorsport.com fanno un altro nome a sorpresa: Mick Schumacher. Il suo cognome importante e il passaporto tedesco avrebbero un peso. Aston Martin punta molto sul mercato della Germania per incrementare la vendita di auto in Europa. C’è bisogno di un rilancio, visto che gli ultimi dati non soddisfano l’azienda.

La scelta di puntare su Vettel nel 2021 aveva anche questo scopo, ma non sono arrivati i risultati auspicati. Adesso c’è l’idea Schumacher, però va detto che non è facilissima da concretizzare perché lui è vincolato contrattualmente alla Ferrari. In questo biennio è stato prestato alla Haas, che comunque non è molto soddisfatta del suo rendimento.

Da capire che sviluppi possono esserci, anche perché Mick non ha molte scelte. Se l’attuale scuderia non dovesse confermarlo, l’Aston Martin potrebbe essere il suo “salvagente” per rimanere in F1. Confermato, comunque, che anche Alonso è preso in forte considerazione dal team di Silverstone, che potrebbe accogliere un altro campione del mondo dopo Vettel.

Lo spagnolo, però, attende di parlare con Alpine e solo poi valuterà altre strade eventualmente. E bisognerà vedere se il progetto Aston Martin gli possa interessare, dato che adesso la macchina è meno competitiva di quella che sta guidando.