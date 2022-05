Chi sono i genitori di Charles Leclerc? Ecco la famiglia del pilota

Chi sono e quanto hanno influito nella scelta di fare il pilota, i genitori del monegasco della Ferrari, Charles Leclerc: eccoli.

Charles Leclerc, è nato nel 1997 e 25 anni, li compirà soltanto ad ottobre. Eppure, diciamolo, è da diversi anni ormai che emoziona i tifosi Ferrari. Questo è il primo anno in cui sta anche lottando per il titolo, grazie però alle evoluzioni della F1-75, ma sin dal suo arrivo in rosso, si era capito che Charles, non era certo pilota da starsene buono buono a seguire una strategia. In una F1 dove i sorpassi non erano così frequenti, proprio lui ne ha fatti vedere parecchi, convincendo sempre di più il cavallino a credere in lui.

Ovviamente, Charles con i suoi modi tranquilli ed i fatti, fatti in pista, è diventato da subito molto simpatico ai tifosi della Rossa. E di fatto, in molti sono curiosi di conoscere ogni aspetto della sua vita. Ad esempio, tanti non conoscono la sua bellissima fidanzata, o perché no, vorrebbero sapere chi sono i genitori ed il fratello di Leclerc. Allora vediamolo.

I genitori di Leclerc sono legati allo sport che pratica?

Charles Leclerc, sta mostrando di poter avere una carriera costellata di successi in Formula 1, ma l’amore per i motori, è nato in famiglia? Cominciamo col dire che il classe ’97 è minore di un fratello e maggiore di un altro. Suo padre è Hervé Leclerc e sua madre invece, è Pascale Leclerc. I fratelli si chiamano invece Lorenzo (il più grande) e Arthur (il più giovane). Il papà del pilota numero 16 della F1, è venuto purtroppo a mancare nel 2017, a soli 54 anni.

Purtroppo Hervé ha combattuto per anni con una bruttissima malattia, prima di doversi arrendere. Il tutto, successe solo quattro giorni prima della vittoria di Charles, al GP di Azerbaijan in Formula 2 di quell’anno. Ebbene, è stato proprio papà a far innamorare Charles dei motori. Quando lui aveva solo tre anni e mezzo, Hervé iniziò a portarlo alle corse, per poi pian piano, iniziare ad introdurlo alle gare di kart. E da lì, i motori e Charles, non si sono più staccati. Così come poi è accaduto per Arthur. Il minore dei tre fratelli Leclerc, adesso è pilota della Ferrari Driver Academy ed avrà 22 anni ad ottobre.

Tornando alle gare ammirate con papà, che per inciso fu pilota di Formula 3 tra gli anni Ottanta e Novanta, Charles vide il suo primo GP di Montecarlo da una casa di Sainte-Devote, a soli 4 anni. A quell’età, un giorno il monegasco accompagnò suo padre a visitare una pista di proprietà di Jules Bianchi. Fu lì che chiese di poter salire su un kart, dove si divertì per tutto il pomeriggio. E da allora, Charles decise che sport avrebbe voluto fare. Inutile dire che la madre, ha avuto una grandissima importanza in famiglia, come spesso ha scritto Charles e da quando è rimasta sola, ha dimostrato di essere una donna di gran forza, sempre ricordata dal ferrarista sui social, alla festa della mamma.