Fabio Quartararo: ecco perché è importante vincere al Mugello

Al Mugello il pilota Yamaha Fabio Quartararo arriva da leader in classifica, ma sarà difficile conservare il suo primato.

Il Gran Premio del Mugello sarà un round complicato per la Yamaha e Fabio Quartararo. Almeno sulla carta, dal momento che il lungo rettilinei di oltre un chilometro sarà un tratto tutto in salita per la M1 che rispetto alle concorrenti lamenta un gap piuttosto consistente in termini di velocità massima. Il pilota campione in carica, 4° a Le Mans, arriva da leader del campionato con 102 punti in classifica, tallonato dall’Aprilia di Aleix Espargarò e dalla Ducati di Enea Bastianini, rispettivamente a 4 e 8 lunghezze.

L’obiettivo di Quartararo sarà il podio e portare a casa il miglior bottino punti che gli consente di difendere il primato in classifica. “Dopo una settimana senza gare arriviamo al Mugello. Questa pista mi piace molto e qui ho vinto lo scorso anno. E’ stata una grande gara ed avevo un buon feeling, soprattutto perché era il GP di casa della mia squadra”. Infatti la base operativa di Yamaha è situata a Gerno di Lesmo, in Brianza, oltre al fatto che molte figure del team sono di origine italiana.

Quartararo e Yamaha alla prova del Mugello

Sugli spalti tornerà il pubblico delle grandi occasioni e sarà uno stimolo in più per Fabio Quartararo, che proprio in Italia (a Misano) ha festeggiato il suo primo titolo mondiale lo scorso anno. “Questo fine settimana correre qui sarà ancora più bello perché i fan torneranno a guardare dal vivo e a godersi ogni sessione. Proverò a vincere ancora. Come sempre, darò il 100 percento”.

Italiano è anche il suo compagno di box Franco Morbidelli, in questo momento lontano dalle posizioni di vertice e dall’instaurare una buona intesa con la Yamaha M1. “Abbiamo lavorato sodo e stiamo migliorando passo dopo passo, ma dobbiamo mettere tutto insieme. È il mio GP di casa ma anche quello della mia squadra, spingerò per ottenere un buon risultato”.

Anche il team manager Massimo Meregalli sentirà particolarmente questa gara di casa, nella speranza di ripetere l’impresa dello scorso anno, sebbene stavolta sarà più difficile, in una stagione imprevedibile e dove le rivali hanno fatto un deciso step in avanti durante lo scorso inverno. “Ci aspettiamo un fine settimana di gara difficile. La vittoria dello scorso anno è stata combattuta – ha sottolineato Meregalli -. Sappiamo per esperienza quali sono i nostri vantaggi e cercheremo di sfruttarli al meglio”.