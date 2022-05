Verstappen, avete visto la sua fidanzata? Davvero uno schianto (FOTO)

Max Verstappen è ormai una star della F1, ma può anche vantare una delle fidanzate più belle della griglia. Andiamo a scoprirla.

Il campione del mondo Max Verstappen è divenuto, dopo la vittoria iridata, una vera e propria star, anche se i fan della F1 sono piuttosto divisi sul suo conto. Il figlio di Jos è uno di quei classici tipi da “o lo ami o lo odi”, per via dei suoi atteggiamenti e della sua guida aggressiva in pista, ma è impossibile negarne le doti di guida.

Arrivato in F1 a soli 17 anni, ha debuttato al GP d’Australia del 2015 con la Toro Rosso, iniziando ad alternare grandissime gare ad errori grossolani sin da subito. Nel 2016, la Red Bull ha deciso di promuoverlo nel top team dopo poche gare, e per ringraziare, l’olandese ha ben pensato di vincere al suo debutto, imponendosi al Gran Premio di Spagna.

Quella gara dette la definitiva prova del suo strepitoso talento, visto che trionfò tenendosi dietro per tutta la gara la ben più veloce Ferrari di Kimi Raikkonen. Tuttavia, Verstappen, che era da poco divenuto maggiorenne, era ancora ben lontano dalla maturazione completa, che tardò un paio di anni.

La scintilla, il click che fece scattare qualcosa nella sua testa arrivò dopo l’incidente nelle libere 3 di Monaco, nella stagione 2018. Con quell’errore, Super Max non potè disputare le qualifiche, compromettendo un week-end dominato dalla Red Bull, che andò in archivio con il trionfo del compagno di squadra Daniel Ricciardo.

Da quel momento in poi, il talento del fenomeno olandese ha preso il sopravvento, portandolo a vincere diverse gare senza mai più commettere errori. Nel 2021, il team di Milton Keynes e la Honda gli hanno finalmente messo a disposizione un pacchetto all’altezza della Mercedes, portandolo a sconfiggere Lewis Hamilton nel clamoroso finale di Abu Dhabi. Un altro punto a favore dell’orange è l’ottimo gusto in termini femminili, vista la bellezza della sua nuova fidanzata.

Verstappen, scopriamo tutto su Kelly Piquet

La fidanzata di Max Verstappen non passa di certo inosservata quando giunge nel paddock della F1. Kelly Piquet è una bellissima ragazza, che dopo la relazione con Daniil Kvyat ha deciso di legarsi al pilota della Red Bull. Sul suo profilo Instagram, la brasiliana ha postato alcuni scatti in cui viene ritratta in tutta la sua bellezza, anche al fianco del proprio fidanzato.

I due hanno trascorso insieme le vacanze invernali recandosi a Miami, dove il figlio di Jos si è rilassato dopo la conquista del titolo mondiale. L’obiettivo ora è quello di difendre l’alloro iridato dalle grinfie di Charles Leclerc e della Ferrari, che nelle prime tappe hanno fatto capire le loro intenzioni per questo 2022, anche se Super Max si è poi rifatto sotto in maniera seria nell’ultimo mese.

Restando sul tema “Gossip”, anche il monegasco ha voluto postare una storia Instagram in cui si è ritratto in un selfie assieme alla propria fidanzata. Il pilota del Cavallino si è legato da un paio di anni con Charlotte Sinè, splendida 21enne nativa del Principato di Monaco. Poco dopo, il leader del mondiale aveva preso l’aereo per Melbourne, dove le squadre arrivano sempre con una settimana di anticipo rispetto al via della corsa.

Il motivo è ovviamente quello di voler prendere una miglior confidenza possibile con il fuso orario australiano. Che si tratti di Kelly Piquet o di qualcun’altra, c’è da dire che i piloti hanno un gusto eccellente in merito alle donne, ed il fascino della velocità non passa mai inosservato al gentil sesso.

Verstappen ora punta dritto alla leadership mondiale, che dopo i successi di Imola e Miami è lontana di soli 19 punti. A Barcellona, Red Bull e Ferrari stanno confermando di essere nettamente superiori alla concorrenza, e con ogni probabilità la sfida sarà riservata a sole queste squadre per la vittoria.