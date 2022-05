Verstappen, la frase shock che spaventa la Ferrari: la Red Bull è avanti

Max Verstappen è arrivato piuttosto carico a Barcellona, dove intende agganciare Charles Leclerc nel mondiale. Ecco le sue parole.

Ci attende un fine settimana bollente in quel di Barcellona, e non per via unicamente delle alte temperature che sono attese, piuttosto insolite visto che siamo ancora nel mese di maggio. Max Verstappen e Charles Leclerc si daranno battaglia nel Gran Premio di Spagna, dove sia Red Bull che Ferrari portano delle novità tecniche.

Nella giornata di ieri, si è appreso che sulla RB18 è proseguita la “dieta” dimagrante, con i porta mozzi e le pance che sono stati ulteriormente alleggeriti, dopo che ad Imola questo intervento aveva riguardato principalmente la zona del fondo. Modifiche più corpose sono attese sulla Rossa, anche se per ora si è visto poco.

La F1-75 portata alle verifiche era dotata solo di un’ala posteriore nuova, con un diverso attuatore del DRS. L’obiettivo della Ferrari è di ridurre il delta di velocità che si viene a creare con la Red Bull proprio quando viene spalancata l’ala mobile, a causa di una maggiore efficienza aerodinamica della RB18.

Per oggi ci si attende di vedere altro nel corso delle prove libere, dove Verstappen e Leclerc vorranno subito far capire, l’un l’altro, chi sarà l’uomo da battere in terra iberica. Ci si attende un risveglio da Carlos Sainz, che dopo un inizio di stagione ricco di alti e bassi ed errori ha tutta la volontà di far bene nella gara di casa. Il figlio del due volte campione del mondo rally sarà per la prima volta al via di questo appuntamento con una monoposto in grado di regalargli quella prima vittoria che insegue da ormai tanti anni.

Gli addetti ai lavori iniziano a parlare anche di giochi di squadra, anche se siamo solo alla sesta gara. Tuttavia, Carlitos ha circa la metà dei punti del compagno di squadra, che in queste prime gare è riuscito a fare una differenza notevole. Quella di Barcellona sarà, con ogni probabilità, l’ultima possibilità per il pilota iberico, che è sotto pressione e non potrà concedersi ulteriori svarioni.

Verstappen, grandi speranze per il fine settimana iberico

Max Verstappen è arrivato a Barcellona piuttosto rilassato, consapevole di avere una Red Bull al top della forma. Intervistato da “Formula1.com“, il campione del mondo ha parlato del momento attuale del Circus e delle differenze tra i team, affermando che le nuove norme hanno aiutato questo sport.

“Mi sono molto piaciute le sfide e le battaglie corpo a corpo che abbiamo vissuto lo scorso anno. Quest’anno stiamo affrontando una squadra diversa, ma la sostanza non cambia. Credo che tutto ciò sia un bene per tutto il movimento e noi daremo tutto per portarci a casa la vittoria finale“.

“La nostra macchina va molto forte e spero che sarà così per tutta la stagione. Anche la Ferrari è competitiva, ma nelle ultime gare abbiamo dimostrato che possiamo stare davanti. Questa di Barcellona è sempre stata una tappa molto interessante, dove i team sviluppano le loro auto. Anche se il campionato resta molto lungo, credo che potremo capire molto dalle performance che vedremo qui. Sono molto carico e mi auguro che faremo bene“.

Sul fronte Red Bull sono attesi piccoli affinamenti, ma per Barcellona non è atteso un pacchetto troppo rivoluzionario dal punto di vista tecnico, non al livello di quello portato ad Imola. L’obiettivo dichiarato è quello di perdere altri 7 kg, dopo i 4 di cui la RB18 si è liberata un mese fa, entro Silverstone, per cui in neanche due mesi.

A Milton Keynes si lavora a spron battuto, e l’obiettivo è quello di chiudere definitivamente il gap dalle Rosse nelle classifiche mondiali. Tra i piloti, Verstappen accusa 19 lunghezze di ritardo da Charles Leclerc, che come la Ferrari è in testa alla graduatoria generale sin dalla prima gara. Tra i costruttori, gli anglo-austriaci sono ormai a soli 6 punti di ritardo, ed in Spagna è pronta l’operazione sorpasso.