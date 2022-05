Valentino Rossi, spasso con la Novello: ecco dove è stato beccato (FOTO)

Un Valentino Rossi impegnato su più fronti in questo 2022 ha trovato il tempo di divertirsi. Ecco dove lo hanno pizzicato di recente.

La nuova vita di Valentino Rossi ha preso il via da qualche mese, con la notizia più bella che è arrivata lo scorso 4 marzo. Quasi tre mesi fa è infatti venuta al mondo la piccola Giulietta, la primogenita del “Dottore” e di Francesca Sofia Novello, che è venuta al mondo proprio nel primo week-end di gara della MotoGP dopo il ritiro, avvenuto in Qatar.

Il 3 aprile è partita la sua avventura con l’Audi nel Fanatec GT World Challenge, dove gareggia con un’Audi R8 LMS gestita dal team WRT. Tuttavia, la sua carriera nel mondo delle quattro ruote non è partita nel migliore dei modi, tant’è che è arrivato il commento dell’ex pilota Gabriele Tarquini, il quale ha dichiarato che il nove volte campione del mondo della MotoGP potrà migliorare, ma non raggiungere i livelli dei professionisti.

Valentino Rossi sarà protagonista di un bell’evento domenica prossima, quando la MotoGP ritirerà lo storico #46 in occasione del Gran Premio d’Italia al Mugello. Il “Dottore” si è però dichiarato contrario alla scelta del Motomondiale, dichiarando che gli sarebbe piaciuto vedere questo numero di nuovo indossato da qualcun’altro nei prossimi anni.

La cerimonia richiamerà comunque moltissimi tifosi, nella consapevolezza che questa sarà la prima tappa al Mugello senza il pilota di Tavullia in pista. Il nove volte iridato ha detto che sarà presente anche per seguire i suoi ragazzi dell’Academy e del Mooney VR46 Racing Team, ma anche Pecco Bagnaia, nella speranza che salgano di livello.

Per il momento, l’unico italiano in lotta per il mondiale è il fantastico Enea Bastianini, vincitore di tre appuntamenti su sette, che non è uscito dall’accademia del “Dottore”. Anche i vari Luca Marini e Marco Bezzecchi stanno facendo una fatica estrema, mentre Pecco continua a commettere errori gravi che ne hanno ormai compromesso la stagione.

Valentino Rossi, festa insieme ai suoi amici

Il ritiro dalla MotoGP ha consentito a Valentino Rossi di trovare molto tempo libero, considerando che le gare del Fanatec GT World Challenge sono molto meno frequenti rispetto a quelle del Motomondiale. Nelle ultime ore, il “Dottore” è stato immortalato in un post su Instagram mentre partecipava ad una festa di compleanno, assieme anche alla compagna, Francesca Sofia Novello.

La coppia continua a deliziare la cronaca rosa, e c’è chi attende con ansia che arrivi una proposta di matrimonio. Tra il 3 ed il 5 di giugno, il pilota dell’Audi dovrà tornare in pista, visto che è prevista la quarta tappa del suo campionato, la 1000 km del Paul Ricard, la seconda più lunga della stagione dopo la 24 ore di Spa.

Come lo stesso Valentino Rossi ha dichiarato, si tratterà di una prova generale, visto che la durata è all’incirca di 6 ore, con partenza prevista al tramonto ed arrivo nella notte profonda. Da lui ci si attendono dei veloci passi in avanti, visto che, sin qui, le prestazioni non sono state esaltanti.

Ciò che si richiede a Valentino è il limitare gli errori, che per ora sono stati molto frequenti. Ad Imola ha mancato la piazzola del pit-stop, mentre a Brands Hatch ed a Magny-Cours è finito fuori pista durante le qualifiche. Sui social, i tifosi sono molto divisi sulla sua nuova esperienza.

C’è chi crede che stia sbagliando troppo e che questa categoria non faccia per lui, mentre altri gli danno fiducia e pensano che gli si debba consentire del tempo per imparare al meglio i segreti del mestiere. Le prossime tappe saranno cruciali, senza dimenticare che a Spa la concorrenza sarà molto competitiva, visto che sarà la gara più importante dell’anno.