Mercedes, questi noti modelli usciranno di scena: i fan non saranno felici

La Mercedes vuole affacciarsi ad un mercato diverso, molto meno economico ed esteso a tutti: tre modelli ci saluteranno.

La Mercedes ha comunicato che strada vorrà intraprendere nei prossimi anni ed è quella, diciamo così, meno accessibile ai più. Se persino la Bentley presenta il suo primo modello elettrico, la Benz parrebbe non voler andare sull’economico, anzi proseguire piuttosto andando a cercare il lusso. E di fatto, starebbero per sparire ben tre modelli. In pratica, meno clienti, ma che vogliono spendere più soldi.

Ola Källenius, amministratore delegato di Mercedes-Benz, ha spiegato qual è l’idea della società, con un sunto molto chiaro: “Stiamo perfezionando il nostro modello di business e il nostro portafoglio prodotti per massimizzare il potenziale della Mercedes-Benz anche in condizioni di mercato complesse. Al centro di tutto questo c’è il nostro obiettivo di costruire le auto più ambite al mondo”. Questo, è quanto ha detto in un incontro con la stampa tenutosi in Costa Azzurra.

Mercedes manda in pensione tre auto

Insomma, incremento su tre modelli di mercato da seguire ancor di più, cioè Top-End Luxury, Core Luxury ed Entry Luxury e addio invece a modelli che a quanto pare non rientrerebbero più nell’idea di mercato, della casa di Stoccarda. I modelli del loro segmento, passerebbero in produzione, ad essere dai sette odierni a quattro. Ne sparirebbero allora tre, ma per adesso non sappiamo quali, anche perché qui, Källenius si è divertito, lasciando tutti col fiato sospeso e limitandosi ad un: “Lascio alla vostra immaginazione decidere di quali modelli si tratta”.

Cosa che ovviamente scopriremo nei prossimi mesi. Certamente, in Mercedes non hanno certo paura di mandare a casa alcune auto, anche iconiche. Guardate per esempio questo modello bellissimo, com’è ora che è stato lavato dopo quasi quarant’anni. Ve la ricordavate? E questa domanda, la porremo a breve anche su altri modelli quindi, della Mercedes-Benz. Sicuramente, a chi può invece permettersi un lusso maggiore, interessa capire cosa sarà sviluppato. Ebbene, il futuro è orientato verso i modelli Mercedes-Benz Classe C e Classe E e i loro derivati, che stanno vendendo moltissimo.

A sparire, potrebbero essere la Classe B o persino la Classe A, ma per ora di ufficialità non ne arrivano. Un mercato, quello ricercato dalla casa tedesca, che secondo l’ad, andrebbe a funzionare anche in condizioni di mercato più complesse, con l’obiettivo di una crescita: “qualitativa più elevata e un ulteriore significativo aumento della redditività e della resilienza, puntando ad un obiettivo di margine operativo di circa il 14% entro la metà del decennio, in condizioni di mercato favorevoli”.